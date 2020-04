Confinement : le Pixel, le cinéma d'Orthez, invite ses clients à faire du cinéma

Confinés, on toune! Le cinéma d'Orthez demande à sa clientèle de réaliser un court-métrage et de lui envoyer. L'objectif est d'organiser une projection de tous ces films quand le confinement sera levé et que le cinéma rouvrira.