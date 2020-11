Confinement : le secteur des jeux et jouets de plaisir intime explose

Il a été multiplié par 4 depuis le début de l’année. Cela en grande partie grâce à la vente en ligne. Le coffret confinement et le sex toy qui fonctionne par appel d'air et onde de pression sont les meilleures ventes. « Passage du désir » créé il y a 14 ans surfe avec succès sur ces moments, presque contraints avec les confinements, de plaisir et de vie intime, seul ou en couple. Habitués ou pas ,3 jours avant le deuxième confinement, les clients sont venus en nombre dans la boutique marseillaise, le seul Lovestore en France dans le centre commercial, des Terrasses du port. On est très loin des sex shops. Selon Patrick Pruvot , le créateur de Passage du Désir, la tranche d’âge des clients s’étend désormais de 18 à 60 ans, plus de femmes que d’hommes dans les boutiques et pour les commandes en ligne .Sex toys, Lingerie, Coffrets Cadeaux, Jeux Coquins, Léa, 40 ans , mariée avec Bruno ,depuis 15 ans reconnait à ces produits coquins de vraies qualités. Elle fait désormais ses emplettes très régulièrement sur internet. Selon elle, cela permet au couple d’éviter la routine et de s’amuser, surtout , dit-elle , en cette période de loisirs inexistants. La chaîne propose même grâce à la technologie wifi des jouets intimes connectés pour couples éloignés Pour l’instant les sex toys sont les seuls objets de plaisir connectés.