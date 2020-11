Confinement : le zoo de Mulhouse accélère ses travaux et accueille de nouvelles naissances

Depuis le deuxième confinement, le zoo de Mulhouse ne peut plus accueillir de visiteurs. En attendant de pouvoir rouvrir ses portes, les artisans sont présents pour les travaux et il y a de nouvelles naissances.

Depuis le début du deuxième confinement, c'est le silence total dans les allées du zoo de Mulhouse. Il a fermé ses portes depuis la fin octobre ....mais en coulisse, il y a toujours de l'activité. Le millier d'animaux et les 170 espèces qui y résident sont toujours nourris et soignés tous les jours par les trente soigneurs.

Comme les visiteurs sont absents, les artisans mettent aussi les bouchées doubles pour les travaux de rénovation du zoo. Il est étendu sur 25 hectares.

Une naissance chez les cerfs du Prince Alfred

Il y a en ce moment des travaux de rénovation près de l'enclot des gibbons. "On a bardé le fond et remis des nouveaux poteaux pour supporter les nouveaux agrès de nos animaux. Ils auront plus de cordes, pour être encore plus à l'aise dans leur environnement," explique Benoit Quintard, vétérinaire et directeur adjoint du zoo de Mulhouse.

Le jeune cerf né il y a quelques jours © Radio France - Guillaume Chhum

Le jeune cerf attend les visiteurs © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage dans les allées du zoo de Mulhouse pendant le deuxième confinement Copier

L'absence de visiteurs ne dérange pas vraiment les animaux. Juste un bémol pour un gibbon qui a l'habitude d'inter-réagir avec le public. Il va se sentir un peu seul pendant quelque temps.

La bonne nouvelle, ce sont les naissances qui se poursuivent. La dernière en date, chez les cerfs du Prince Albert. "Nos visiteurs n'ont pas encore eu la chance de découvrir ce jeune. Il est né il y quelques jours. C'est un petit modèle femelle du cerf du Prince Alfred, absolument craquant," souligne Benoit Quintard.

Les visiteurs pourront apercevoir ce jeune cerf, une fois le confinement terminé...Le plus rapidement possible, espèrent les responsables du zoo de Mulhouse.