Confinement : les bibliothèques de Nîmes passent au « click-and-collect »

Pour faire face au second confinement en France, les bibliothèques de Nîmes passent au « click-and-collect ».

La France est à nouveau confinée. Et la question de l'accès aux livres fait fortement débat, notamment chez les professionnels du secteur qui ont dû se réorganiser. Popur sa part, la ville de Nîmes met en place le système de « click-and-collect » dans ses bibliothèques, "pour que Nîmois et Nîmoises puissent continuer à lire, écouter de la musique et voir des films en toute sécurité"

Cela concerne toutes les bibliothèques de Nîmes, à l’exception du site de Serre Cavalier.

Ouvert à partir de lundi 9 novembre, ce guichet de restitution et d’emprunt de documents sera accessible uniquement sur réservation, à l’adresse suivante : http://bibliotheque.nimes.fr ou par téléphone aux numéros suivants :

Bibliothèque Carré d'Art : 04 66 76 35 03

Médiathèque Marc Bernard : 04 66 27 76 60

Ludo-médiathèque Jean d'Ormesson : 04 30 06 77 43

Médiabus et arrêt Serre Cavalier CHU : 06 85 82 74 39 / 04 66 27 76 03



Ce service concerne uniquement le retrait et/ou de retour des documents. Il ne donne pas accès aux espaces de consultation ou de travail, aux collections, ni au wifi ou aux ordinateurs. De cette manière, les Nîmois pourront venir à la bibliothèque récupérer ou rendre leurs documents et éviter ainsi tout contact dans les établissements.



Par ailleurs, la boîte de retours restera fermée.