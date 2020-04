Les Scènes d'Avignon réclament une prise de position sur le maintien du Festival en juillet prochain. Les cinq théâtres et compagnies permanentes de la Cité des Papes alertent les autorités et l'ensemble du milieu culturel sur les conditions d'une tenue éventuelle de la manifestation.

Confinement : les Scènes d'Avignon s'inquiètent sur le maintien du Festival avec "un public masqué et apeuré"

Les Scènes d'Avignon, qui regroupent le Théâtre du Balcon, le Théâtre du Chêne Noir , le Théâtre du Chien Qui Fume, le

Théâtre des Halles, le Théâtre des Carmes et les compagnies permanentes d’Avignon, demandent à ce que soient prises en compte les conditions d'une tenue éventuelle du Festival. Les artistes et directeurs de théâtre s'interrogent sur le public qui osera fréquenter les salles. "Quelle serait la fréquentation des théâtres ? Dans quelle atmosphère ? Il nous parait inconcevable d'imaginer un public masqué et apeuré parcourir la cite des Papes".

Les compagnies ont du mal à préparer leur création. Elles pressent les autorités à prendre une position. Cette décision ne revient selon elle ni aux Scènes d'Avignon, ni au Festival Off ni au festival In. En fonction de l’évolution de la situation, les Scènes permanentes assurent qu'elles prendront leur responsabilités en se concertant et en mettant en place des réponses solidaires.

Le Festival d'Avignon doit se dérouler cette année du 3 au 23 juillet.