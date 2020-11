Confinement : Monoprix à Nîmes, l'accès au rayon livres condamné

A Nîmes, il est impossible d'acheter des livres au rayon Monoprix. Comme toutes les grandes et moyennes surfaces, l'accès est condamné. C'est l'une des conséquences du confinement et du protocole sanitaire pour faire face à la pandémie de covid-19. Et elle fait polémique.