Confinement : nos idées de balades en Moselle dans un rayon de 20 km

Le 28 novembre, le confinement va être assoupli : vous aurez désormais le droit de vous promenez, non plus à un kilomètre de chez vous, mais dans un rayon de 20 kilomètres, pendant trois heures : pour beaucoup, et notamment pour les citadins, ça ouvre la perspective de se promener enfin dans la nature. Mais pour aller où ? Voici quelques idées, à vous de nous partager les vôtres !

A partir de Metz

Vous avez de chouettes balades à faire notamment au bord de l’eau, sur les côtes de Moselle, Vaux, Ancy-Dornot, Novéant, Corny, entre vignes et rivière. Vous découvrirez aussi les pelouses calcaires d’Arry et de Lorry Mardigny. Toujours dans le même coin, au sud de Metz, rendez vous autour de Gorze, avec notamment un parcours chargé d’histoire, sur les traces des champs de bataille de la guerre de 1870. Un peu plus à l’est, on peut se promener entre les deux Nieds, la Française et l’Allemande, du côté de Condé Northen. Et au nord, si vous aimez le vélo, pourquoi ne pas emprunter la voie verte du fil bleu de l’Orne ? Elle relie Rombas à Moineville, dans le Pays Haut.

A partir de Thionville

Vous avez l’embarras du choix : là aussi, vous pouvez vous la jouer œnotourisme, avec le vignoble, à flanc de rivière, à Contz ou à Sierck-lès-Bains, et profiter de la nature dans le Pays des trois Frontières, en admirant de loin le Château des ducs de Lorraine, et celui de Malbrouck. Mais si vous aimez le tourisme industriel, cap sur la vallée de la Fensch et ses hauts fourneaux fantomatiques dans la brume d’automne. Pour des panoramas imprenables, vous pouvez grimper à la Vierge d’Hayange ou au calvaire de Knutange. Enfin, une petite partie de votre zone de balade se trouve au Luxembourg : vous avez le droit de vous y rendre, si cela vous prend moins de trois heures, bien sûr !

A partir de Sarrebourg

Vous avez de la chance ! A l’ouest, vous avez accès au bucolique Pays des étangs. A l’est, vous êtes aux confins des Vosges du nord : vous avez l’embarras du choix, entre le rocher de Dabo, une balade autour du joli château de Lutzelbourg… Vous pouvez même pousser jusqu’en Alsace bossue et découvrir les maisons troglodytes d’Eschbourg-Graufthal ou les colombages de Drulingen.

A partir de Sarreguemines

Pourquoi ne pas en profiter pour faire une balade le long de la Sarre ? Vous pourrez par exemple rejoindre le bois de Grosswald, où vous trouverez des sentiers pédestres pour toute la famille. Une envie de vélo ? Allez voir du côté de Sarralbe, avec un itinéraire cyclable autour de l’ancienne ligne Maginot aquatique. Si vous êtes d’humeur urbaine, vous avez aussi accès, tout simplement, à Forbach... ou à Sarrebrück, car une bonne partie de votre rayon de balade se trouve en Allemagne. Vous pouvez même pousser jusqu’à Sankt Ingbert, il se murmure que c’est là qu’on mange les meilleures currywurst de Sarre (à emporter, bien sûr !)

