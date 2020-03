Confinement : oeuvres en ligne, podcasts, livres numériques... la culture bretonne à la rescousse

Les musées, bibliothèques ou médias culturels bretons foisonnent de contenus à découvrir gratuitement en ligne.

Des podcasts

Sur le site des Champs Libres à Rennes, des podcasts de conférences telles que Pourquoi commémorer Dreyfus ? A Table ! La cuisine, bien plus qu'un livre de recettes sont en ligne ici. Des podcasts du dernier festival littéraire Jardins d'hiver sont notamment disponibles.

Des chansons et des films d'amour

KUB, un site avec un large panel de la culture bretonne, vous propose d'écouter leurs 23 plus belles chansons d'amour mais aussi de regarder 11 films d'amour minutieusement sélectionnés et totalement gratuits. Des documentaires et des courts-métrages sont aussi accessibles.

Des livres numériques gratuits

La Bibliothèque Numérique Bretonne et Européenne dispose d'une collection de livres numérisés sur son site. Plus d'une trentaine de contes et de légendes bretonnes sont à découvrir. Les livres sont classés par rubriques comme la politique, la religion ou encore l'Histoire de la Bretagne.

Oeuvres et collections en ligne

Qu'est-ce que la Pop culture ? Le musée des Beaux-arts de Brest vous explique tout sur son site à travers les oeuvres pop qu'il expose tout comme des oeuvres du mouvement Land-art ou de street art créées en Bretagne.