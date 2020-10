Reconfinement : Paloma ferme jusqu'au 1er décembre

PALOMA / FESTIVAL THIS IS NOT A LOVE SONG

À son tour, la scène de musiques actuelles Paloma à Nîmes fait les frais de la pandémie de covid-19 et du reconfinement en France. En application des nouvelles consignes gouvernementales, Paloma ferme ses portes et suspend à nouveau toute activité ouverte au public (concerts, ateliers et studios de répétition) jusqu'au 1er décembre. Les événements programmés sur cette période sont donc annulés et les remboursements ouverts auprès des points de vente. "Pour le moment, les rendez-vous de décembre sont maintenus", indique la direction de Paloma.

Paloma précise ainsi : "Nous continuons à mettre régulièrement à jour les informations concernant les reports des concerts et les conditions de remboursement sur la page "infos covid" de notre site internet et de notre appli mobile."

La direction de Paloma a déjà reçu de très nombreux messages de soutien, et "comme ça fait chaud au cœur, a décidé de les partager.