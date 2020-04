Confinement : privés de leurs visiteurs, les musées continuent de faire vivre leurs collections

Il y a toujours quelqu’un dans les salles du musée Sandelin, à Saint-Omer, qui reçoit habituellement plus de 15. 000 visiteurs par an. Il s’agit notamment de s’assurer que tout fonctionne correctement. Les machines qui régulent le climat pour chaque œuvre sont particulièrement surveillées.

Mais difficile de faire plus, en ce moment, explique Romain Saffré, le directeur du musée : "Le problème, c'est que comme les agents ne peuvent être qu'un à la fois dans le bâtiment et que la plupart des travaux ne peuvent se faire qu'à deux, ça limite très fortement les possibilités."

"Nous avons donc surtout de petits travaux de régie, dans les réserves, poursuit Romain Saffré. Nous avons en cours un gros chantier de mise à jour des collections qui se poursuit, mais à un petit rythme, car beaucoup de choses ne sont pas possibles seul."

On range, on redécouvre des pièces, on inventorie, car il manque beaucoup de choses sur notre inventaire numérique, notamment.