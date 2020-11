Déconfinement : réouverture progressive des équipements culturels à Nîmes

Ce n'est pas encore un déconfinement total, loin de là. Mais peu à peu les règles s'assouplissent, à commencer partout en France pour la plupart des commerces. Pour sa part, la ville de Nîmes réorganise aussi l'ouverture peu à peu de ses équipements culturels. Elle se dessine en deux temps, une première partie dès ce week-end, la seconde est prévue pour la mi-décembre.

Première échéance : samedi 28 novembre

La Médiathèque Carré d'Art ouvrira dès ce samedi 28 novembre ses espaces, avec accès aux collections et son service d’inscription aux horaires habituels (de 10h à 19h le mardi et jeudi et de 10h à 18h le mercredi, vendredi et samedi). Il n’y aura pas d’accès aux tables de travail, aux places de confort, aux salles de groupes, à la salle Séguier, aux espaces numériques, aux jeux vidéo, ni aux tapis d’éveil. La possibilité d’emprunter les périodiques empruntables sera offerte, comme de lire le journal debout mais pas de manière assise. Le retour reste dans le hall, de même que le retrait des réservations (désormais uniquement sur des documents empruntés).

Dans les mêmes conditions, les médiathèques Marc Bernard et Jean d’Ormesson rouvriront à partir de lundi 30 novembre et le médiabus reprend ses tournées. La bibliothèque Serre-Cavalier restera fermée.

Le service click and collect et la prise de rendez-vous n’auront plus cours.

Seconde échéance : mercredi 16 décembre

La réouverture des autres établissements culturels reste conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire, cependant selon le calendrier avancé par le gouvernement (sous réserve de modification), la Ville programme, dès le mercredi 16 décembre, dans le cadre des mesures de distanciation physique établies, la réouverture des équipements culturels suivant.

- La totalité des bibliothèques de Nîmes, espaces d’exposition compris

- Le théâtre Christian Liger : il rouvrira mercredi 16 décembre à 15h avec une représentation d'un spectacle jeune public "Radio Tortue", spectacle qui fait suite à une résidence de la compagnie nîmoise au théâtre en octobre dernier.

La représentation fera l’objet d’une captation live et sera consultable en différé sur les réseaux sociaux de la compagnie durant toute la durée des vacances scolaires, soit jusqu'au dimanche 3 janvier 2021. La Ville invite donc le public à vivre le spectacle au théâtre ou à le suivre à distance.

Les conditions d'accueil du théâtre à la réouverture sont les mêmes que celles mises en place avant le second confinement, sous condition de modification du protocole d'ici-là, soit : masque obligatoire dans tous les espaces du théâtre, distanciation 1 fauteuil entre 2 personnes ou groupe de - de 10 personnes, sortie selon les directives du théâtre, bornes de gel à disposition, ouverture des portes 45 min avant la représentation pour fluidifier les circulations, billetterie ouverte 1h avant la représentation.

Radio Tortue : mercredi 16 décembre à 15h

Spectacle Jeune Public à partir de 4 ans - Durée : 50 min - Gratuit

Réservation obligatoire : 04 66 76 71 84 / 04 66 76 71 23 / 06 46 75 30 55