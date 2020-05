Confinement : le décor de son long-métrage fige Paris dans les années 40, le breton Fred Cavayé nous raconte

Vous avez probablement vu ces photos de décors de film "abandonnés" lors du confinement dans le 18e arrondissement de Paris. Il s'agit de ceux du film "Adieu M. Haffmann", le prochain long-métrage du réalisateur Rennais Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Sara Giraudeau et Gilles Lellouche.

Cette rue du quartier Montmartre semble figée dans les années 40. Le réalisateur breton est lui-aussi bloqué à Paris depuis le mois de mars. "C'est un tournage qui durait dix semaines, on a pu tourné huit semaines, et tout s'est arrêté avec le confinement. Il nous reste deux semaines pour terminer le film. J'ai recommencé à écrire parce que forcément, il y a des contraintes et des obligations sanitaires. Il faut faire avec la distanciation. On est limité à cinquante personne sur le plateau lorsqu'on tourne. J'ai dû réécrire des scènes où au départ il y avait de nombreux figurants. C'est un gros travail, il faut s'adapter, être inventif" explique le réalisateur rennais.

Raconter la même chose, de façon différente, c'est désormais l'objectif du réalisateur qui est obligé de changer toutes ses habitudes de travail alors que 80% du film est déjà en boite. "C'est compliqué, mais pas inintéressant. Et on se rend compte que très souvent dans l'adversité, c'est là qu'on trouve les bonnes idées. Là, en l'occurrence, il y avait une grosse scène avec 150 figurants et j'ai trouvé une idée qui est meilleure encore et que je peux tourner avec juste le comédien, sans figurants. Il va falloir aussi réinventer la manière dont on fait les films, avec moins de monde pour travailler la lumière, moins de monde derrière les caméras. Il va falloir s'adapter à ces contraintes pendant cette période"

Pour le tournage de ce film, qui se déroule dans les années 40, une rue de Paris a été reconstituée, "et le décor qu'on a monté à Montmartre est resté tel quel depuis le début du confinement. Ce décor, on ne va pas pouvoir le garder indéfiniment ainsi. Derrière, il y a des boutiques, y a des gens qui vivent", raconte le breton avant d'ajouter, "d'ailleurs, j'ai reçu deux fois plus de demandes d'interviews pour parler de ce décor figé que lorsque je sors un film".

Une rue que beaucoup ont décrit comme abandonnée sur les réseaux sociaux. Pourtant, le loyer a continué à être payé. "C'est devenu un peu l'image du cinéma français figé pendant le confinement. Tous les articles dans la presse écrite sont illustrés par la photo de mon tournage", plaisante Fred Cavayé. Le réalisateur rappelle que les équipes ont pris la précaution par exemple de retirer les affiches à caractère antisémite de l’époque, tout ce qui pouvait être ostentatoire.

Il reste pour le moment, deux semaines de tournage dans plusieurs rues parisiennes pour l'équipe du film :"c'est compliqué parce qu'on va devoir aller dans différents décors qu'on avait choisi avant la pandémie, on va devoir les adapter avec les règles sanitaires."

Mais pour le réalisateur, ce n'est que le début d'une longue période où il va falloir penser et faire du cinéma autrement. "Malheureusement, je pense que pendant un certain temps, on ne va plus tourner les films de la même manière. Va falloir s'adapter, c'est à dire qu'on va se rabattre sur le studio", regrette déjà le supporter du Stade Rennais coincé à Paris. _"La Bretagne me manque énormément. Mon objectifs c'est de finir le film et rentrer en Bretagne." _Le tournage devrait pouvoir reprendre le 2 juin.