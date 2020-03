Confinement : un cahier d'activités sur la Normandie pour occuper petits et grands

Chercher les léopards normands dans la tapisserie de Bayeux, entourer les différences entre Guillaume le Conquérant et son sosie ou encore retrouver le trésor d'Arsène Lupin, voilà quelques exemples de ce que l'on peut faire dans ce cahier conçu par José Mauduit du studio La vache qui meuh, installé à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen.

"C'est un petit pied de nez aux cahiers scolaires, aux cahiers de vacances, raconte le graphiste qui travaille avec sa femme Jeanne Lautier, également illustratrice, ils sont souvent un petit peu rébarbatif. Là, on voulait faire un truc un peu plus fun, un peu plus décalé, pour faire marrer tout le monde, les petits comme les grands !"

José Mauduit, un des deux graphistes-illustrateurs du studio La vache qui meuh - La vache qui meuh

Entre les labyrinthes et les "cherche et trouve", on peut apprendre à dessiner un château-fort ou découper un jeu de société. Pour ceux qui n'ont plus d'encre dans leur imprimante, il y a aussi un jeu sur ordinateur, portable ou tablette. "C'est une sorte de Angry Birds, il faut qu'une vache dégomme des mouches", explique José Mauduit. Des mouches qui assiègent le château de Caen.

Le jeu normand La mouche qui bzz, un bon moyen de s'occuper pendant le confinement © Radio France - Marcellin Robine

Ce projet confiné a permis à José Mauduit de sortir de ses commandes habituelles : "C'est vrai que nous, graphistes-illustrateurs, on se projette dans les projets des autres. On n'a rarement un projet à nous. D'ailleurs, ça m'a presque donné envie de monter quelque chose avec d'autres graphistes, pour la communauté."

Quelques jours après la publication du cahier, les jeux ont déjà bien voyagé, jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon près du Canada. Un supplément pourrait même voir le jour !