Confinement : Une Mayennaise crée un herbier 2.0

En un mois, Sonia Bourgoin a répertorié une cinquantaine de plantes et de fleurs. Et cela, seulement en se baladant dans un rayon d' 1 kilomètre autour de chez elle : "j'ai pu croiser de la Gesse, de la Pulmonaire, de la Jacinthe des bois...j'essaye de montrer des plantes pas trop trop connues. L'idée c'est que les gens apprennent des choses. Il y aussi le Lierre terrestre, la Bugle, petit à petit, en avançant dans la saison, on découvre de nouvelles plantes, là c'est le coquelicot qui commence à fleurir."

Une biologiste qui travaille à l'Office National des Forêts

Sonia Bourgoin est tombée dans la nature, quand elle était toute petite. Cette fille d'agriculteur a grandi à la campagne. C'est tout naturellement qu'elle a suivi des études de biologie. Aujourd'hui elle travaille à l'Office National des Forêts. Cette amoureuse de la flore, prise dans le quotidien, boulot, métro, dodo, et bien avait perdu l'habitude de prendre le temps de regarder, d'observer, de contempler : "Avant on menait une vie à 100 à l'heure, on prend moins le temps de regarder les choses. Je suis persuadée que ce confinement permet, et aura permis, un retour au contemplatif."

La Gesse-Capture page Facebook PiVert53 - Sonai Bourgoin

Sonia Bourgoin propose de mettre ses connaissances au service de ceux qui ne connaissent pas le nom d'une plante ou d'une fleur. Il suffit de lui envoyer une photo sur sa page Facebook PiVert53.