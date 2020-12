Confinement2 : le défi du renouvellement pour les comédiens à Toulouse

Continuer à divertir, à faire rire, ce n’est pas toujours si facile pour les comédiens pendant le confinement. Trois comédiens occitans redoublent d’imagination en proposant des nouveaux formats accessibles sur les réseaux. Mélissa et Fred, le duo toulousain et l’ancien lotois Julien Pestel.

Mélissa Billard et Frédéric Menuet forme le duo comique toulousain Mélissa et Fred. Ils cartonnent sur les réseaux sociaux.

Ils sont auteurs, acteurs, comédiens, humoristes et cartonnent sur les réseaux sociaux. Habitués à la scène ou au grand écran, ces comédiens sont confrontés au défi d’un nouveau divertissement pendant ce deuxième épisode du confinement. Déjà très actifs lors du premier confinement, il faut éviter les redondances, être original et inspiré afin de tenir le public en haleine.

Mélissa & Fred : "Se réinventer est essentiel"

Les comédiens du 3T Café-théâtre de Toulouse auront mis à profit ces confinements. Des millions de vues, 45 000 like sur Facebook, quasiment 12 000 abonnés sur Youtube, Mélissa et Fred surfent sur une belle vague de popularité. Le duo a remis le couvert depuis le 31 octobre. Un rythme moins régulier mais un format toujours autant apprécié confie Mélissa Billard : "Nous avions besoin avec Fred d'écrire, de se réserver des moments pour tourner nos vidéos. Le pire pour un comédien c'est de ne rien faire".

Des vidéos sur la vie quotidienne en confinement auxquelles tout le monde peut s'identifier. Une recette indémodable sur laquelle on peut se reposer ? Pas selon la comédienne. "On a vu qu'on pouvait être bons dans ce registre. Maintenant, les gens veulent voir d'autres choses. Ils espèrent un retour à la normale. Personnellement je suis un peu lassé et l'inspiration ne vient plus facilement. _Mais rien n'est perdu, ça peut nous donner des idées pour la scène_".

La scène, ce manque de chaque instant pour le couple qui va enfin retrouver l'atmosphère théâtrale le 17 décembre. Plusieurs représentations au 3T Café-théâtre sont fixées pendant la période des fêtes.

Julien Pestel : "Du jour au lendemain, tout peut basculer"

Ancien lotois et désormais parisien, le natif de Cahors Julien Pestel est auteur, réalisateur et comédien depuis plus de dix ans. Avec sa compagne Marion Creusvaux, ils créent Creustel lors du premier confinement. Des épisodes d’une minute ou les deux comédiens doublent et parodie une scène d’un film célèbre. Un autre terrain de jeu idéal pour fidéliser et faire rire le public malgré le confinement. Quelques mois plus tard, le duo comptabilise 345 000 abonnés sur Instagram. "Au début, je me disais que c'était un bon moyen d'être actif, de travailler le doublage avec Marion et je ne sais pas comment, mais ça a cartonné".

Julien Pestel a longuement hésité avant de relance le concept. Le coronavirus omniprésent, les élections américaines, le contexte tendu après l'assassinat de Samuel Paty et surtout cette question : est-ce que les gens ont vraiment envie de rire ?

"J'ai douté, j'ai cru nous étions arrivé au bout du concept avec ma compagne (Marion Creusvaux). Mais finalement le public a de suite répondu présent".

Dans sa pratique du métier de comédien, ce projet intervient comme un atout temporaire. Le comédien espère un retour des tournages dans des conditions allégées. “Le covid est contraignant, c’est une perte de temps incroyable sur les lieux de tournage. On enlève le masque pour jouer dix minutes, on le remet, on désinfecte les mains... Les acteurs comprennent ces mesures mais nous avons tout de même hâte d’un retour à la normale”.

Julien Pestel a récemment sorti un nouveau court-métrage sur sa chaîne Youtube aux 153 000 abonnés. Côté grand écran vous retrouverez le comédien sur le second film du Palmashow en avril 2021.