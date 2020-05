Confinés dans leur cabaret en Mayenne, ils préparent leur prochain spectacle

Comme tous les acteurs du monde du spectacle, le cabaret Le Live a fermé ses portes à Château-Gontier-sur-Mayenne en mars 2020. Mais les mayennais Cindy et Benoît Piquet gardent le moral. Et profitent de cette pause imposée pour préparer la suite.

« D’habitude, quand on accueille des spectacles, on trouve le cabaret trop petit. Là, depuis le début du confinement, on le trouve très grand ». Avec leur cabaret Le Live à Château-Gontier sur Mayenne, Cindy et Benoît Piquet ont été les premiers impactés par le confinement. Leur show qui affichait complet, s’est retrouvé stoppé net. Mais pas question pour ces artistes passionnés de déprimer. Ils mettent le confinement à profit pour préparer leur prochain spectacle. Ils fabriquent les décors et créent les chorégraphies… à distance, forcément. Cindy, meneuse de revue, travaille avec les danseuses en visioconférence. Néanmoins, ce nouveau show ne devrait être à l’affiche qu’à partir de janvier 2021 au lieu de septembre 2020. Décaler leur rentrée leur permettra de prolonger un peu leur spectacle actuel.

Ils ont planté un hectare de patates

« Avec le confinement, nous avons découvert une nouvelle façon de travailler, explique Benoît. Nous avons aussi planté un hectare de pommes de terre ». Car le cabaret mise depuis sa création sur le circuit-court pour ses dîners spectacles. Habituellement, Cindy et Benoît supervisent mais cette année, ils ont pu participer activement à la plantation.

Continuer de faire sourire le public

Mais si le cabaret est toujours fermé actuellement, l’équipe du Live reste présent sur les réseaux sociaux. Dans sa dernière vidéo, Cindy Piquet incarne « Mamy Swing confinée ». Car le couple tient à garder une actualité sur les réseaux sociaux, pour continuer de faire sourire le public. Un public toujours bienveillant, qui leur rappelle régulièrement : « Dès que vous serez autorisés à ouvrir, on sera là ! »

Le Cabaret Le Live à Château-Gontier-sur-Mayenne. Réouverture prévue en septembre 2020.