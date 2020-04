En Mayenne, leur Brass Band "confiné" fait un carton

Ils ont dépassé les 11.000 vues avec leur vidéo. En Mayenne, le Brass Band les Coniques s’est reformé virtuellement le temps d’une chanson… Et le morceau est même arrivé jusqu’aux oreilles de son créateur, le compositeur anglais Peter Graham !

Les 31 musiciens du Brass Band ont répondu à l’appel du chef d’orchestre Antoine Fréart. Basé à Mayenne, cet ensemble de cuivres et de percussions s’est retrouvé grâce à la magie d’internet. Chacun a enregistré sa partie, confiné chez soi, et après cinquante heures de montage, le Brass Band a publié sa vidéo sur les réseaux sociaux.

Une prestation « confinée » qui a été vue 11.000 fois, partagée 240 fois et a même traversé la Manche. « C’est particulièrement important puisque pour nous, les Anglais sont les maîtres dans l’art du Brass Band ! » explique le chef d’orchestre. Et parmi ces Anglais, un certain Peter Graham qui n’est autre que… le créateur du morceau !

Compositeur reconnu de morceaux pour Brass Band (ses musiques sont jouées dans le monde entier), Peter Graham a lui-même partagé la vidéo sur sa page Facebook, tout en soulignant la qualité du travail des mayennais. « J’ai vu plein de vidéos, mais celle-ci a quelque chose de fou ! Aimez cette vidéo, aimez ces fous de Français ! Merci Le Conique Brass Band ! » s’est exclamé l’artiste.

Des Mayennais qui se sont illustrés aux Championnats de France

Une belle consécration pour cet ensemble qui avait déjà brillé deux années consécutives aux Championnats de France de Brass Band. Cette année, ils sont arrivés premiers de leur division devant trois autres Brass Bands avec une de note… de 90 sur 100 ! L’an prochain ils graviront encore une marche pour concourir en 2e division. En attendant, vous pouvez apprécier leur performance confinée, juste ici !