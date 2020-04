Confinés mais cultivés, le Département de l'Hérault propose des activités à domicile

Le département met en ligne les plus beaux paysages du département de l'Hérault, comme le lac du Salagou

Dès les premières mesures de confinement, les services culture, loisir​ et sport du Département de l'Hérault ont mis en ligne une riche programmation pour se divertir : jeux, webdocumentaires, séances de sport en ligne, conférences, coaching mental, expositions, visites virtuelles de l’Hérault… De quoi s’amuser et se cultiver seul ou en famille. Et c’est gratuit.

Confinés mais cultivés, avec la rediffusion des rencontres des Mardis d’O

Retrouvez chaque mardi la rediffusion des Mardis d’O, rencontres avec un auteur autour de son dernier livre. Littérature, sciences humaines, arts, grandes questions de notre temps... Tous les savoirs sont à l’honneur, avec des grands noms tels qu’Edgar Morin, Emmanuel Todd ou Jean-Pierre Demoule

Des jeux pour les enfants

Des dizaines de jeux pour vos enfants : coloriages, serious games, webdocumentaires, jeux historiques. Avec ces jeux virtuels et pédagogiques, vos enfants auront tout pour éveiller leur curiosité en s’amusant. De quoi maintenir leurs capacités d’apprentissage en cette période d’école à distance.

Faire du sport chez soi

Du coaching mental pour bien vivre le confinement avec Hérault Sport Tous les deux jours, une séance de coaching est proposée aux internautes par deux préparatrices mentales, afin d’apprendre à positiver et à évacuer sa frustration du confinement.

Hérault Sport propose également régulièrement des exercices physiques à réaliser chez soi. Un esprit sain dans un corps sain !

Des livres à consommer sans modération

Des milliers de livres gratuits à télécharger. Avoir le temps de lire est un luxe à apprécier à sa juste valeur. C’est pourquoi les services départementaux de la médiathèque Pierresvives met à disposition des milliers de livres au format numérique. Vous pouvez emprunter les derniers livres parus, grâce au système de prêt numérique en bibliothèque, en vous créant un compte gratuit. Vous pouvez également accéder aux meilleures plateformes de téléchargements gratuits de livres au format numérique. À lire sans modération !

Et si vous en profitiez pour retrouver vos ancêtres ?

Retrouvez votre arbre généalogique Partez sur les traces de vos ancêtres et confectionnez votre arbre généalogique, grâce aux Archives départementales. Une fiche d’aide à la recherche vous guide dans vos premiers pas. Registres paroissiaux et d’état civil, actes notariés, matricules militaires…autant de ressources disponibles en ligne gratuitement où vous pourrez retrouver l’histoire de vos aïeux.

Découvrir les magnifiques paysages d’Hérault

Prenez le temps de redécouvrir les plus beaux sites de l’Hérault en vidéo, à travers une vingtaine de films spectaculaires réalisés par Hérault Tourisme. De belles images pour rêver, s’évader et se préparer à de jolies découvertes dès la levée du confinement.

Trois expositions virtuelles en accès libre

Si vous aimez l’histoire, le patrimoine et la littérature, les trois expositions mises en ligne par le service départemental des archives Archives départementales sauront satisfaire votre curiosité.

L’exposition Jeanne Galzy, femme de lettres française, part à la découverte de cette figure littéraire née à Montpellier, prix de l’Académie française.

L’exposition Paul Vigné d’Octon, homme politique et écrivain français, retrace le parcours d’un anticolonialiste de premier plan.

Archéologie, l’exposition permet de s’initier à l’archéologie en Hérault, avec des contenus interactifs pour que les plus petits deviennent de vrais explorateurs.

Chaque jour, des conseils lecture, des concerts, des quiz et des tutos. Pour animer vos journées en vous divertissant, le Département propose chaque jour une sélection de lectures, de concerts d’artistes de la scène locale, d’ateliers de confection à domicile, à retrouver en ligne sur le Facebook du Département et de la médiathèque départementale. Mais aussi des quiz exclusifs, des tutoriels de dessin pour les enfants, ou encore des ateliers de confection de produits de beauté. Plaisir garanti !