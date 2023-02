Confronté aux contraintes budgétaires, l'opéra de Rouen doit fermer pendant six semaines

L'opéra de Rouen va fermer ses portes pendant six semaines, "afin de préserver au mieux l’activité de la rentrée 2023-2024".

L'objectif était de limiter la casse : depuis plusieurs mois, l'équipe dirigeante de l'opéra de Rouen savait que les contraintes budgétaires et l'inflation pesaient fort sur l'institution. Le couperet est donc tombé, ce jeudi, lors d'un conseil d'administration consacré au vote du budget primitif. L'opéra va fermer, pendant six semaines, entre avril et mai prochain.

L'institution explique, dans un communiqué, que cette décision a été prise en raison d'un "manque de convergence des collectivités territoriales pour faire émerger une solution collective". Comprenez que la région Normandie et la Métropole Rouen Normandie, les deux financeurs principaux de la structure, ne se sont pas mis d'accord sur le financement alloué à l'opéra.

15.000 spectateurs privés de spectacle

"Les équilibres budgétaires nécessaires à un maintien de l’ensemble de la programmation n'ont pas pu être atteints", peut-on également lire dans ce communiqué. Conséquence : toutes les productions prévues durant la période sont annulées. Cela concerne "Cendrillon ou le Grand Hôtel des songes" (1-5 avril), "The Convert" (4-6 mai), "Contes en musique" (12 avril), "Cordes dansantes" (13-14 avril), "Ouverture" (3 mai) et "Souvenirs et métamorphoses" (7 mai). L'opéra rouvrira ses portes le 12 mai lors d'un concert réunissant les deux orchestres normands.

L'opéra précise que 15.000 spectateurs, dont 12.000 enfants, seront impactés par cette amputation de la programmation. Tous se verront proposer un report ou un remboursement de leur billet. Et l'institution de souhaiter que ses perspectives soient clairement redéfinies "pour maintenir l’ambition de ce projet que tous appellent pour ce territoire".