Congés scolaires et confinement : Des stages de vacances et des spectacles en ligne

Des stages de vacances en ligne

recreanice.fr, le partenaire de tous les parents de la Côte d'Azur propose sur sa page Facebook de nombreuses idées d'activités (ateliers créatifs, cuisines, jeux) à faire en famille pendant le confinement. Mais l'équipe du site a également trouvé des stages de vacance qui, malgré le confinement, sont maintenus mais en ligne.

Du 14 au 24 avril 2020, sur recreanice.fr dans la rubrique "Ateliers et Stages" nous apprenons que Kidooland, le centre de loisirs bilingue pour apprendre l'anglais en s'amusant, propose des stages ludiques en anglais pour les enfants de la maternelle à la 6ème, une semaine pleine d'activités créatives, sportives, et de jeux en anglais avec l'équipe dynamique de Kidooland.

On trouve aussi des stages pour ados "Boosters de confiance" avec Life Bloom Academy accessibles en ligne en visio-conférence. Avec des tarifs réduits en passant par recreanice.fr

Un festival jeune public entièrement sur internet

Du 13 au 23 avril, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes organise son festival jeune public « Na Na Nère » mais en ligne pour cette édition 2020. Ce festival habituellement organisé à la salle Laure Ecard de Nice doit être annulé dans sa version classique, mais les petits azuréens bénéficieront quand même de spectacles durant ces vacances de Pâques. Tous les jours du 13 au 23 avril, le département des Alpes Maritimes mettra en ligne un spectacle différent de théâtre ou de musique pour les enfants dès 2 ans.

Les spectacles sont accessible ICI du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00.

Il faut souligner que si cela est possible c'est grâce à l'ensemble des artistes qui ont acceptés la mise en ligne de leur spectacle et tout particulièrement la compagnie Sati – Armada Productions qui a mis gracieusement à disposition deux road movies « L’Odyssée de Rick Le Cube » et « Rick Le Cube et les mystères du temps » qui seront diffusés les 14 et 21 avril.

Le programme complet est ICI