Connaissez-vous ces 10 séries et films tournés dans votre quartier ?

1 - Le film "Comme mon fils" sur TF1

Charlie (Jordan DELASSUS ), un petit garçon abandonné par sa mère croise le chemin de Victor, (Tomer Sisley) un voyou en cavale qui décide de l’emmener avec lui. Entre des braquages de banque, la menace de la police et l’obligation d’être toujours en mouvement, l’homme et l’enfant vont apprendre à devenir père et fils, à s’aimer et être inséparables...

Un film à revoir cet été en replays sur la plateforme "my TF1"

2 - Le film "Mascarade"

Un danseur dont la carrière est stoppée net par un accident de moto se retrouve entretenu par Martha, ancienne vedette du cinéma vivant sur la Côte d'Azur. Tout va changer lorsqu'Adrien fait la rencontre de la belle et jeune Margot. Cette dernière vit d'escroqueries et de manipulations. Ils vont alors s'associer pour monter une arnaque diabolique grâce à une mascarade sentimentale. Ils ciblent alors Simon, un agent immobilier.

Un film à revoir cet été en replays sur les plateformes de Canal plus et d'Orange

3 - Le film "Menteur"

Olivier Baroux adapte un film québécois sur la Côte d'Azur.

C'est la vie de Jérôme, un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu'il change d'attitude. N'écoutant pas ce qu'on lui reproche, Jérôme s'enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu'au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

Des scènes à Saint Jean Cap Ferrat, Nice et tous les intérieurs dans les studios de la Victorine

Un film à revoir cet été en replays sur les plateformes de Canal plus et d'Orange

4 - La série "La peste"

Vous avez peut-être vue cet été (sur la plage de Beaulieu Sur Mer par exemple) des camions de tournage, c'est pour le tournage d'une série que nous verrons bientôt sur France 2 "La Peste". Il s'agit de l'adaptation du livre d'Albert Camus mais l'action se passe en 2029. On sort à peine de la Covid, qu'un nouveau variant de peste est découvert dans une ville du Sud de la France. Pour épargner le reste du pays, la ville est mise en quarantaine. Un « Plan D » aux monstrueux ressorts va alors être mis en œuvre par le gouvernement central.

Au casting : Frédéric Pierrot, Judith Chemla, Hugo Becker et Sofia Essaïdi.

Une série en 4 épisodes à voir bientôt sur France 2.

5 - La série "Cannes confidential"

Bientôt TF1 proposera une nouvelle série 100% cannoise avec un gentleman cambrioleur britannique au passé mystérieux. Une série qui va vous rappeler une série britannique culte "Amicalement vôtre".

Cannes Confidentiel est déjà diffusée aux Etats Unis...il faudra attendre donc la fin de l'année pour la voir sur TF1

6 - La série "Section de recherche"

Une série culte de TF1 a été tournée pendant de nombreuses années en pays de Grasse dans le bâtiment de l’ex-lycée De-Croisset.

La section de recherches est une unité spéciale de la gendarmerie nationale, chargée des affaires les plus complexes.

La série "Section de recherche" est à revoir en replay sur la plateforme "My TF1"

7 - Le film "la promesse de l'aube"

Déjà le livre de Romain Gary a comme décors Nice et le quartier de la Buffa et c'est logique que la Côte d'Azur soit la terre de tournage de l'adaptation au cinéma.

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Il doit à sa mère cet acharnement à vivre 1000 vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre.

"La promesse de l'aube" avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney est diffusé sur les plateforme de Canal plus et d'Orange

8 - La série "La vengeance aux yeux clairs"

La Côte d'Azur vue par plus de 6 millions de téléspectateurs dans la série de TF1 "La vengeance aux yeux clairs". D'ailleurs le tournage a donné envie à Laetitia Milot de vivre dans un village de la vallée du Loup.

Officiellement morte dans l'accident qui a tué sa mère et son frère, Olivia revient à Nice dix ans après, avec une nouvelle identité et un nouveau visage, dans l'intention de se venger du clan qui a tué les siens : la famille Chevalier.

La série "La vengeance aux yeux clairs" est toujours à voir en replay sur la plateforme "My TF1"

9 - Le film "Brillantissime"

La niçoise Michèle Laroque se lance dans la réalisation et c'est logique que son premier film soit tourné à Nice. Elle a même reçu le soutien financier de niçois pour mener à bien son projet. Les donateurs sont tous devenus en quelque sorte des producteurs. Michèle Laroque est Angela dans le film. Elle pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante adolescente. Pourtant, le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle.

Le film 100% niçois "Brillantissime" est à voir sur la plateforme Netflix.

10 - Le film "Magic in the moonlight"

Découvrez comment Woody Allen s'est retrouvé sur la Côte d'Azur pour le tournage du film "Magic in the moonlight".

Dans les années 1920, le grand Wei Ling Soo fait disparaître un éléphant sous les yeux émerveillés de son public berlinois. Dans les coulisses, redevenu Stanley Crawford et un type imbuvable, il accepte la proposition d'un vieil ami, magicien comme lui, Howard Burkan. Il se fait une joie de démasquer une prétendue médium, Sophie Baker, qui est en train de faire les poches d'une richissime famille américaine en villégiature sur la riviera française. Arrivé chez les Catledge, sous une fausse identité, il déchante rapidement. Soit la ravissante Sophie est une arnaqueuse exceptionnelle, soit il va devoir réviser ses positions rationalistes et admettre que le surnaturel existe...

Un film à voir sur la plateforme france.tv

