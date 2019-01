Connaissez vous l'humoriste stéphanois Jason Chicandier ?

Saint-Étienne, France

Le garçon est en train de faire un tabac sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos ou il joue le rôle ( de composition) d'un beauf un peu franchouillard et plutôt sympathique dans la troupe stéphanoise des JOZ.

Rencontre dans le bar du grillon évidement avec ce bon vivant assumé.

C'est sa jeunesse à Saint Etienne et la bande de copains d'ici qui alimente son humour

Saint Etienne est l'ADN de son humour.... parfois grinçant

L'originalité de Jason CHICANDIER, c'est qu'il y a encore quelques années, il portait le costume sérieux et bien rangé d'un notaire de province. Mais visiblement le costume lui allait de moins en moins bien et c est celui d'amuseur public qui a fini par prendre le dessus

Un retournement de carrière à 180°

Grâce aux réseaux sociaux , il est littéralement en train de décoller et va se retrouver cette année sur la scène du grand "Point Virgule" à Paris et dans un film long métrage ou il va jouer d'un ferrailleur gitan.

Les réseaux sociaux accélérateurs de carrière ?

Quand il revient à Saint-Etienne sa nouvelle célébrité l'étonne

Il commence à être reconnu dans le monde des humoristes et c'est Alex Lutz, le premier qui lui donne un coup de pouce pour se produire sur une scène parisienne

L'humoriste Alex Lutz lui donne un bon coup de pouce

Le stéphanois vit aujourd'hui à Lille, mais il reste viscéralement attaché à sa ville d origine et revient ici dès qu il le peut.

Ses vidéos réalisées avec ses copains des JOZ sont a retrouver sur Youtube

En attendant son passage sur scène au Grand Point Virgule à Paris et un long métrage dans le courant de l'année et ce projet d'émission au long court à travers toute la france