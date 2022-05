"Connemara", troisième roman du vosgien Nicolas Mathieu, sera adapté au cinéma

Une nouvelle adaptation pour un roman du vosgien Nicolas Mathieu. Après "Aux animaux la guerre" adapté en série TV en 2018, "Leurs enfants après eux" adapté au théâtre et dont les droits pour une adaptation TV ont été cédés, c'est au tour de "Connemara", sortie début 2022, d'être porté à l'écran. La société de production vosgienne, Supermouche Productions, associé à Alex Lutz notamment, à Tripode productions et Incognita Films, vont adapter le troisième roman de Nicolas Mathieu au cinéma. Le tournage est espéré en 2024.

Alex Lutz à la réalisation

Supermouche Productions, dont le siège social est à Epinal, voulait depuis longtemps travailler avec Nicolas Mathieu. La troisième tentative aura été la bonne pour Emmanuel Georges, responsable production fiction chez Supermouche : "on s'est tourné autour dès son premier roman mais à l'époque on était dans l'incapacité de porter des projets aussi importants. C'est passé à deux doigts pour "Leurs enfants après eux"". Emmanuel Georges était donc sur le qui-vive et a découvert que sa passion pour Nicolas Mathieu était partagée par Alex Lutz avec lequel il a travaillé sur "la vengeance au triple galop" diffusé sur Canal +.

Le tournage est espéré en 2024 pour un film réalisé par Alex Lutz. Le tournage a de grandes chances d'avoir lieu en Lorraine, là où se déroule le roman, pour Emmanuel Georges, responsable production fiction chez Supermouche : "Ca me semble être une évidence : un auteur lorrain, un réalisateur strasbourgeois, un producteur implanté là, c'est une fois dans une vie donc on va se battre pour que tout se passe comme le roman l'indique entre Epinal et Nancy".