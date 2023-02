Conservatoire de Nîmes : et maintenant plus de chauffage dans le studio de danse !

Le conservatoire de Nîmes tombe de plus en plus en lambeaux. Après le plafond qui s'effondre dans une salle, c'est maintenant le chauffage qui ne fonctionne plus dans le studio de danse depuis le 17 janvier. Les cours sont annulés depuis une semaine. L'Association des Parents d'Elèves et amis du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes, déplore qu'aucune salle de remplacement n'ait été proposée par la mairie, et l'absence de travaux de réhabilitation.

Le régisseur du conservatoire a mis deux chauffages d'appoint mais "cela ne suffit pas" pour une surface de 130m2 environ, indique la professeure de danse, qui a fait appel à sa direction, et que France Bleu Gard Lozère a pu joindre ce dimanche. Dans un mail aux parents d'élèves, elle explique : "la pratique de la danse se fait avec un justaucorps, des collants, et pour la danse contemporaine, pieds nus". Il fait entre 14 et 15 degrés aux heures de cours.

"Des blessures peuvent vite survenir" s'inquiète la coordinatrice du secteur danse du conservatoire.

La mairie s'est emparée du dossier

"On espère qu'elle s'en empare de manière efficace" fustige la présidente de l'APEC (Association des Parents d'Elèves et amis du Conservatoire). "Il faudrait s'y intéresser vite car les examens arrivent pour les élèves" continue-t-elle. La professeure de danse rappelle la loi, qui indique que les bâtiments d'enseignements, comme le conservatoire de Nîmes, doivent être chauffées à 19 degrés minimum.