"Les bleues en demi-finale représentent pour nous un modèle", Constance, une joueuse limougeaude ambitieuse

"Je veux atteindre le plus haut niveau possible." A 17 ans, Constance Moua aspire à une carrière de footballeuse professionnelle.

Points forts : sa vitesse et sa solidité. Points faibles : "je ne prend pas assez les infos, je dois apprendre à mieux lever la tête!" Défenseure centrale comme Wendie Renard, Constance rêve d'une carrière de footballeuse professionnelle. "Les bleues en demi-finale, représentent pour nous un modèle. On peut se projeter, nourrir nos ambitions. On se dit que c'est possible de progresser pour devenir complètes comme elles."

Les vestiaires des clichés

Derrière les écailles ocre de ses petites lunettes rondes, l'enthousiasme anime le regard franc de la footballeuse haut-viennoise. Une passion transmise dès petite par son père. Du jardin de leur maison à la pelouse de Beaublanc, à 17 ans, la joueuse n'a pas échappé aux vestiaires des clichés. "À l'époque je ne jouais qu'avec des garçons parce que dans la cour de récré c'est eux qui faisaient du foot." soutient-elle d'un hochement de tête.

Baptisée longtemps le "garçon manqué" de son groupe de copains, la joueuse aux cheveux tirés en chignon décoiffé se heurte encore à des remarques stéréotypées : "Beaucoup de personnes, notamment des hommes me soutiennent que le foot féminin n'est pas du vrai foot. On entend qu'il n'y a pas de rythme, que c'est trop lent...Même si c'est pour me chambrer, il y a du progrès à faire..." Autant de réflexions révélatrices des freins omniprésents chez les sportives de sa catégorie. "Je sais qu'il faut rester terre à terre... Ça serait génial, mais il va m'être difficile de pouvoir vivre du foot."

Coach à ses heures perdues

Mais avant de se résigner, Constance ne perd pas pied. En saison, elle s'entraîne trois fois par semaine aux côtés des séniors, "j'ai été surclassée cette année", glisse-t-elle d'une modeste moue. L'été, hors de question de laisser ses crampons au placard "pour garder la forme je fais de la préparation physique les mardis et jeudis avec mon coach." Pour sa rentrée en terminale, la lycéenne coachera des joueuses de 10 à 13 ans. "Ça permet de montrer ce qu'on aime à des joueuses jeunes, qui vont pouvoir grandir avec nos valeurs et les transmettre plus tard peut-être aussi."

Un symbole pour sa famille

" Ça c'est ma nièce!" se targue sa tante Paly la voix pleine d'entrain. Plus jeune, la femme partageait le même rêve. " Je jouais aussi avec son père, mon frère quand j'étais petite. J'aurais voulu m'inscrire dans un club, mais il n'y avait que des hommes alors on a laissé tomber... Le fait que Constance puisse le faire, ça nous rend très fiers..."

"Cest vraiment super, tout avance", poursuit Paly. "Avant on ne voyait que les matchs masculins à la télé, maintenant on voit aussi les femmes. Peut-être on la verra elle aussi ..." En attendant de voir leur prodige à la télé Toute la famille, encouragera les Bleues ce soir depuis le salon des grands-parents.