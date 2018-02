La construction du nouveau pont du Château d'Harcourt dans l'Eure va s'étaler sur plusieurs mois. La première étape a eu lieu le mercredi 14 février 2018. Trente personnes ont joué les bûcherons pour abattre plus de dix chênes qui serviront à l'élaboration du pont.

Eure, France

Un chantier aux méthodes du Moyen Âge a débuté le mercredi 14 février au domaine d'Harcourt. C'est dans l'Eure, près de Brionne, dans le bois du Château d'Harcourt qu'une dizaine d'arbres ont été abattus. Il s'agissait du lancement du projet de reconstruction du pont entre le Château et l'arboretum.

Une heure pour abattre un chêne de 50 cm de diamètre

Sur place, il y a déjà un pont mais il est en très mauvais état et n'est plus ouvert au public. Le domaine d'Harcourt et le collectif "Charpentiers sans frontières" souhaitent donc en construire un nouveau d'ici la fin de l'année. Tout cela, sans utiliser ni tronçonneuse, ni outils électriques.

Un défi qu'a relevé Pierre Wech, il fait partie de la mission archéologique départementale de l'Eure : "Ces arbres qu'on a coupés avaient été sélectionnés pour éclaircir la forêt, pour qu'elle puisse continuer à vivre". Entre quatorze et quinze arbres devaient être abattus en une journée.

Haches et scies ont permis d'abattre plus de dix arbres au domaine d'Harcourt pour le futur pont © Radio France - Marion Aquilina

Les outils utilisés sur place étaient donc essentiellement des scies ou des haches. Pierre Wech explique à quel point c'est agréable : " C'est un plaisir de ne pas avoir le bruit d'une tronçonneuse dans les oreilles au-delà de l'aspect historique, de la reconstitution et du travail réalisé avec les outils du Moyen Âge".

Par ailleurs, Emmanuel Pous, conservateur régional adjoint des monuments historiques précise que l'étape suivante consistera à ramener les troncs d'arbres vers le Château d'Harcourt cet été, à l'aide de chevaux de trait. Puis en septembre, 50 volontaires originaires de Normandie mais aussi du Canada, de Turquie, de Scandinavie ou des États-Unis réaliseront le pont en bois de chêne.