Saint-Gély-du-Fesc, France

Après plus de 10 ans de palabres et de bataille judiciaire, le 20 septembre 2017, le cinéma multiplexe Megarama ouvrait enfin ses portes à Saint-Gély-du-Fesc au nord de Montpellier. À l'intérieur, huit salles, toutes de plain-pied pour l'accès handicapés. De 100 à 400 places chacune avec des atouts séduction : image et son très haute définition, fauteuils cuir à balancier taille XXL, des films en version française mais aussi en version originale.

"C'est super ! Avant il fallait traverser tout Montpellier pour aller se faire une toile." (Une spectatrice fidèle)

Près de 300.000 spectateurs

L'ambition pour cette première année d'exploitation était de réunir entre 300.000 et 350.000 spectateurs. "Cet objectif est presque atteint, se réjouit Grégory Korovine le directeur. Il faut que l'on communique davantage pour faire savoir aux habitants de Montpellier qu'on existe, que notre cinéma est peut être plus proche de chez eux que nos concurrents et que nos tarifs sont moins élevés et nos salles plus confortables", ajoute t-il.

Grégory Korovine directeur du multiplexe Megarame de Saint-Gély du-Fesc Copier

Pour cette deuxième année d'exploitation, le cinéma va affiner son offre en proposant des films d'art et d'essai et des retransmissions en direct du ballet du Bolchoï et du Metropolitan Opera.

Depuis début septembre un restaurant (La Boucherie) a ouvert ses portes juste à côté du multiplexe, ce qui devrait attirer des clients supplémentaires.