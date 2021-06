Contre le risque de noyade, la piscine d'Etueffont organise un stage accéléré pour les enfants Terrifortains

Le phénomène est en hausse depuis quelques années : on constate une augmentation du nombre de noyades chez les enfants, notamment chez les 4-6 ans. Dans le cadre du plan de lutte lancé par les Ministères des Sports et de l'Education nationale, des stages "d'aisance aquatique" sont donc proposés aux enfants. C'est le cas depuis lundi 31 mai dans le Territoire de Belfort, à la piscine d'Etueffont. Pendant une semaine, l'établissement reçoit une cinquantaine d'élèves de maternelle et leur propose huit séances de trente minutes pour se familiariser avec l'eau.

De nets progrès

_"Le premier palier, c'est de les faire entrer puis sortir de l'eau, pour qu'il y ait une immersion de quelques seconde_s, détaille Emeline Billod-Laillet, conseillère pédagogique en EPS. Entre la première séance et cette séance aujourd'hui, il y a déjà des élèves qui se déplacent seuls dans l'eau alors que certains n'entraient pas seul dans la piscine hier matin."

Une formation bienvenue à l'approche de l'été, après quinze mois de crise sanitaire et de suspension des activités. C'est ce qu'explique Daniel Juillerat, qui pilote le stage. "Il y a pas mal de responsables d'établissements, de piscines, de maîtres-nageurs qui craignent que l'été soit douloureux dans la mesure où le fait de ne pas avoir pratiqué l'activité pendant de nombreuses semaines peut avoir une répercussion sur les loisirs aquatiques des enfants durant l'été".

L'autre particularité de cette classe bleue, c'est qu'elle se fait en présence d'instituteurs, d'éducateurs sportifs et de maîtres-nageurs de la région. L'idée étant qu'ils puissent par la suite dupliquer cette pédagogie auprès d'autres enfants.