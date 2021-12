Des contrôles renforcés du pass sanitaire à la station du Corbier en Maurienne

Il est 10h en bas des pistes, Rayane donne le ton "Bonjour Messieurs dames, contrôle des pass sanitaires !" Il a été recruté par une société privée pour contrôler les pass sanitaires sur les 6 stations du domaine des Sybelles. "On travaille de 9h30 à 16h, et on change très souvent de remontées mécaniques, c'est aléatoire."

Avec ses collègues, sur le domaine, il contrôle 3 000 personnes par jour, et dans l'ensemble tout se passe bien. Moins de 3 situations problématiques en moyenne par jour. "Les premiers jours ça a été difficile, mais après il y a rien a dire, les gens sont rassurés. On est pas là pour leur gâcher les vacances !"

Et face à lui, tous jouent le jeu. "Tant qu'on peut skier ça nous va", résume Constance. Pour Eric, le contrôle est simple, "ça nous prend pas de temps aux remontées". Alix elle est contente de la simplicité de la procédure avec le téléphone.

Il y a bien quelques récalcitrants, comme Nathalie. "On le fait mais c'est absurde. On est en plein air et dans les remontées mécaniques, on est par famille."

Du côté des autorités, Sébastien Aubinière, commandant de gendarmerie à Saint-Jean-de-Maurienne, prévient simplement les skieurs. _"_Il faut qu'ils se renseignent pour bien savoir où il est nécessaire de porter le masque, nécessaire d'avoir le pass sanitaire. Et s'il est sur le téléphone, il faut penser à avoir une batterie bien chargée. Ca a tendance à se décharger plus vite quand il fait froid."

Le préfet de Savoie, Pascal Bolot, présent sur place aujourd'hui pour prendre le pouls de la situation, prévient. La poursuite de la saison dépend de l'efficacité des mesures et de l'image renvoyée en termes de rigueur.

Mais le dispositif n'est pas parfait. L'une des salariées chargée du contrôle des pass explique qu'ils ne sont que 3 pour toute la station du Corbier. "Pendant qu'on est là, il y a personne qui contrôlent les autres remontées. On nous voit de loin. _Ceux qui n'ont pas de pass attendent qu'on soit parti ou alors vont sur d'autres sites._"

Le domaine des Sybelles, où se trouve la station du Corbier, a déjà prévu de faire appel à des renforts d'ici la fin de semaine.