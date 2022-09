Convention tatouage à Châteauroux : les seniors s'y mettent aussi

Après deux ans d'absence pour cause de Covid, Ink'n'roll est de retour à Châteauroux. Une trentaine de tatoueurs sont accueillis depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche soir à la salle Barbillat-Touraine. Les organisateurs ont aussi prévu des concerts. Ils espèrent accueillir 2.500 visiteurs.

Différents styles sont représentés © Radio France - Sarah Tuchscherer

Sur les différents présentoirs, les motifs floraux en côtoient d'autres, d'inspiration plutôt gothique. De quoi satisfaire une large gamme de clients potentiels. Hommes, femmes, de tous âges et de tous styles, les profils des visiteurs sont variés. On croise même un certain nombre de seniors. Certains font quelques photos en se hasardant, timidement, à poser des questions aux artistes de l'aiguille installés derrière leurs stands. D'autres sont vraiment en quête d'un modèle à se faire graver sur la peau. Eliane par exemple, cette fringante sexagénaire n'en est pas à sa première convention de tatouage. "J'apprécie l'ambiance", dit-elle, expliquant avoir été initiée par sa fille et son fils, des "super-tatoués". Nous ne saurons ni le modèle qu'elle a choisi ni où elle se le fera faire, "c'est intime" glisse-t-elle dans un sourire.

35 tatoueurs participent à cette 9e édition © Radio France - Sarah Tuchscherer

Pas de limite d'âge

Catherine, elle, arbore au moins deux tatouages bien visibles, à l'avant-bras et au mollet. Elle raconte qu'elle était "complètement contre !" Mais à cinquante ans, elle a éprouvé "le besoin de graver quelque chose en lien avec mes enfants". Elle a opté pour un oiseau et les initiales de sa progéniture : "ça représentait leur envol, lorsqu'ils ont quitté la maison. Ils ont trouvé ça très chouette !" Elle attend son tour devant un stand spécialisé dans les tatouages polynésiens pour remettre ça.

Parmi les exposants, un couple de Tourangeaux originaire des îles Marquises, spécialisé dans le tatouage polynésien © Radio France - Sarah Tuchscherer

Ayant quitté son salon parisien ce week-end pour participer à l'événement castelroussin, Kaiser le confirme : il n'y a plus d'âge pour se laisser tatouer. "Pendant longtemps c'était tabou, on a dit aux gens que c'était réservé aux bandits. Mais aujourd'hui ils ont compris que c'était pour tout le monde le tatouage, qu'on ait cinquante, soixante ou soixante-dix ans". Et même au-delà ! Il lui est arrivé de tatouer une dame de 85 ans. Quel modèle ? "Elle a voulu un voilier, en souvenir d'un ancien amant".