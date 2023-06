"Cool sur la pédale, fort sur le pinard" : le Slow up a fêté ses dix ans en Alsace

Ça fait 10 ans que ça dure et le rendez-vous est devenu incontournable pour des dizaines de milliers d'Alsaciens. Ils étaient encore des dizaines de milliers à prendre la Route des vins d'Alsace à vélo, à pied ou en rollers pour le Slow Up dimanche 4 juin.

La plupart des groupes sont des familles, comme celle de Noémie, qui voit ses enfants grandir avec le Slow up. "Il y a en deux qui pédalent de plus en plus vite. On voit l'évolution. Il reste un enfant sur le siège vélo et notre chien Bulma dans la carriole."

Près de 50 000 visiteurs étaient attendus pour cette édition 2023. Dans les rangs on retrouve même "de plus en plus d'Allemands, de Belges et d'Anglais" selon Anne, une bénévole.

A Dambach-la-ville comme dans les autres villes étapes, le Slow up est une belle vitrine pour les vins locaux © Radio France - Jules Hauss

"On est plutôt cool sur la pédale et fort sur le pinard", témoigne Jean-Yves, venus avec des amis. Au total, une douzaine de ville (Rorschwihr, Scherwiller, Sélestat ou encore Bergheim) ont accueilli l'événement. De quoi multiplier les pauses et déguster les spécialités locales.