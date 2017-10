VIDEO Coralie Père se prépare aux championnats du monde de Pole Dance

Coralie Pere a commencé le pole dance il y a seulement 4 ans. Le pole dance c'est une discipline qui allie la gym et acrobaties autour d'un barre métallique. Très vite la jeune femme est devenue accroc, elle vient d'être sacrée championne de France, et prépare maintenant les championnats du monde.

Il y a encore 4 ans, Coralie allias Katarina Von K était encore étudiante en psychologie spécialisée en oncologie et soins palliatifs, elle n'avait jamais mis les pieds sur une barre, n'était pas danseuse, mais elle avait envie de reprendre le sport. Elle voulait trouver quelque chose qui s'apprenne vite, elle a longtemps hésité entre le football américain et le Pole Dance.

Et après avoir tenté le Pole Dance elle n’a plus jamais arrêté, comme une addiction dit-elle, elle a multiplié les prix, le mois dernier elle est même devenue championne de France, et se prépare maintenant pour les qualifications des championnats du monde en décembre prochain au Liechtenstein à raison de 30 heures d’entrainement par semaine.

Ses principales rivales seront les russes, ukrainiennes et américaines, spécialistes de cette discipline qui n'a rien à voir avec le lap dance et ses streap tease. Il s'agit ici d'une discipline très physique et très codifiée, 180 pages de règlement pour les compétitions, une discipline qui pourrait un jour devenir épreuve olympique.

Une championne qui a monté son école de Pole Dance

La petite rousse pétillante est tellement devenue accroc qu'elle a arrêté ses études pour monter son école de Pole Dance qu'elle a installée dans son appartement. Une école qui cartonne car elle a déjà 80 élèves et Coralie va bientôt s’agrandir car elle a acheté un nouveau local.

Coralie tout en haut à droite sur l'affiche du cabaret de Clara Morgane

Et 2017 est décidément une bonne année pour elle, car elle a joué dans le cabaret burlesque de Clara Morgane, l'ancienne star du X.

Et elle pourrait reprendre une tournée cette année. Une sacrée aventure pour la jeune femme qui a gagné en aisance et fluidité sur scène et qui a trouvé "une petite famille" dans la troupe.

