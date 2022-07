Corbier : Derrière le pitre, le poète

François Corbier est l'une des figures du Club Dorothée et de Récré A2. Pourtant, il serait dommage de résumer cet artiste à ses seules années télé. Derrière le pitre se cache un chansonnier, un poète à l'humour piquant et tendre. Et si on découvrait Corbier ?

Jacky, Corbier et Patrick, tous trois bien alignés, prêts à recevoir une tarte à la crème en plein visage ou un seau d'eau sur la tête. C'est l'image qui reste en tête quand on évoque le nom de François Corbier. Pourtant, cet auteur-compositeur a une carrière riche, un répertoire fait de malice, d'irrévérence et de rencontres. Voici François Corbier !

Avant Corbier, il y avait Alain Roux

Alain Roux ne s'appelle pas encore François Corbier lorsqu'il naît en 1944 à Paris. Enfant turbulent d'une famille pauvre, il est orphelin de père. Sa mère élève donc seule ses deux enfants : Jean-Pierre et son petit frère Alain, le futur Corbier.

Âgé d'une dizaine d'années, il croise le poète Paul Fort. C'est un choc. Il réalise alors que les poètes peuvent être ses contemporains et pas seulement des portraits en noir et blanc dans un vieux livre. Dès lors, la poésie prend discrètement une place importante dans sa vie.

Puis vint la guitare :

C'était la guitare de mon frère. Elle était accrochée au mur et je n'avais pas le droit d'y toucher. Quand mon frère est parti faire l'andouille à l'armée et que ma mère a eu le dos tourné, j'ai gaulé la guitare et c'est comme ça que ça a commencé. - François Corbier

Le futur Corbier écrit une vingtaine de chansons qu'il fait découvrir à son frère quand ce dernier rentre de l'armée. On est en 1962 et ils se lancent tous deux dans l'aventure du cabaret, sous le nom de "Gouate & Mallat".

Mais le futur Corbier doute de lui. Toujours. Cherchant à recueillir des avis sur ses chansons, il se décide à les présenter à un professionnel. Le 21 octobre 1964, le futur Corbier profite d'un concert de Brassens à Bobino pour se faufiler dans les loges. Il rencontre l'artiste, lui joue quelques chansons et entend lui dire : "Mais elles sont bien vos chansons, elles sont amusantes. Que voulez-vous en faire ? Vous voulez faire un disque ?"

Ce à quoi Corbier répond :

Faire un disque ? Maman ne voudra jamais !

Le premier 45 tours de Corbier - DR

Un disque finit pourtant par arriver. En 1968, Alain Roux adopte le pseudonyme "François Corbier", à l'occasion de la sortie de son premier 45 tours. Ce disque est produit par Alain Barrière, il comprend deux titres : Rose en face A et La Dame Sous La Pluie, une face B à laquelle participe Alain Barrière qu'on entend dans les chœurs du refrain.

Avant le pitre, le poète

Corbier s'intéresse depuis l'enfance à la poésie. Dans ses chansons, il aime jouer avec les mots, les sens et les sonorités. Intrigué par le dadaïsme, il tente sa propre expérimentation poétique avec le très éphémère "mouvement bichebochien", dont la principale articulation est de construire des allitérations avec des mots dont on change juste une lettre :

"Une biche et un boche sous une bâche bêchent et mâchent une bûche. C’est Noël !"

Sur scène, il reprend l'idée des chansons flashes portée notamment par Claude Cérat. Il s'agit de chansons courtes, en quatre vers, décrivant une situation avec une chute humoristique. Avec son spectacle "Flashons-nous", Corbier court les scènes pour des représentations de 40 chansons en seulement 20 minutes. Il écume alors les cabarets parisiens, jouant ses chansons, plusieurs fois, chaque soir, passant de scènes en scènes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est d'ailleurs sur la scène du Caveau de la République qu'il tape dans l'œil de Jacqueline Joubert. Première speakerine de la télévision française, elle travaille alors comme directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2 et elle remarque que les chansons de Corbier font rire aussi bien les spectateurs adultes et enfants. Elle propose donc à Corbier de venir dans Récré A2, l'émission lancée quelques années plus tôt, pour chanter des chansons de son cru.

Dans Récré A2, Corbier devient un personnage récurrent. Dans la lune, un peu hippie, il chante des chansons intitulées Les P'tits Malheurs écrites à partir du courrier envoyé par les jeunes téléspectateurs qui racontent, justement, leurs petits malheurs. De fil en aiguille, Corbier participe à des sketchs et à l'animation du programme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En 1987, il rejoint TF1 pour participer à la création du Club Dorothée. Dans cette nouvelle émission, sa rubrique chantée disparaît. Dans le même temps, Corbier avait déserté les scènes de cabaret. La télé prenant de plus en plus de place dans ses journées, il n'avait plus le temps de se produire sur scène.

Avec le Club Dorothée, il devient un simple faire-valoir. Il sort bien quelques 45 tours comme Sans ma barbe ou La danse des p'tits cochons, mais il n'est plus le chansonnier qu'il était. Corbier participe à des sketches, joue dans les aventures scénarisées de l'émission et subit les différents jeux du Club Do'. Il doute parfois sur le sens de tout ça, il quitte même temporairement l'émission mais le salaire confortable aura, un temps, raison de ses aspirations poétiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avant la résurrection, les années noires

Après plus de dix ans passés dans le petit écran, Corbier laisse entrevoir une forme de lassitude. En 1995, il profite de la sortie du 45 tours Laissez les mamies faire pour placer en face B le titre Elle s'en va, une chanson de son cru qui n'est pas destinée aux enfants puisqu'elle raconte les déboires d'une femme battue. Il quitte même temporairement le Club Dorothée avant de retrouver la troupe pour une dernière année.

Le Club Dorothée s'arrête en 1997 et l'équipe est démantelée. Pour Corbier, c'est le début des années noires. Lorsqu'il cherche à remonter sur scène pour reprendre son rôle de chansonnier, les salles ne veulent plus de lui. Pour tout le monde, il est "le type de la télé qui se prenait des tartes à la crème ou des sceaux d'eau dans l'abrutissant Club Dorothée". Il se remet à douter, se referme sur lui-même, passe quelques années dans le fond d'une bouteille.

Son entourage le pousse à relancer sa carrière de chansonnier, mais rien n'y fait. C'est une rencontre fortuite avec Maxime Le Forestier qui remet Corbier en scelle. Il tente donc de faire entendre ses nouvelles chansons dans des festivals. Dorothée, Ariane, Jacky ou Marcel Gotlib, entre autre, se cotisent, achètent la sonorisation et le matériel qu'il lui manque. Ils permettent à Corbier de participer au Off d'Avignon.

C'était une famille, le Club Dorothée. Quand on a un ami, ce n'est pas que pour le voir quand il va bien. Je suis resté très proche de lui, j'allais le voir dans ces moments-là. - Jacky

D'abord un peu timides, quelques curieux viennent assister à la représentation. Ils sont un peu plus nombreux le lendemain. Le bouche à oreille fait le reste et les salles, modestes, se remplissent peu à peu. Ses nouvelles chansons parlent avec humour "des cons qui veulent faire la guerre" (Les Lunes de madame Doublevé), du naufrage de l'Erika (R.I.K.) ou de ses années télé (La Galère, Capitaine). Les enfants des années 80, devenus de jeunes adultes, découvrent la provocation rieuse et la poésie de Corbier.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Entre 2001 et 2015, Corbier publie quatre albums studio et deux disques enregistrés en live. C'est la période dans laquelle sa production phonographique est la plus dense, Corbier n'ayant apposé son nom qu'à un seul album avant l'an 2000. En 2012, il publie son autobiographie intitulée Vous étiez dans Dorothée ? et récemment rééditée.

Il meurt le 1er juillet 2018 à Évreux.

Plus d'informations : https://francoiscorbier.com/corbier/

Merci à Maëlle Bonnet et à Wilfried Roux pour leur aide précieuse.