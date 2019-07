Cordes-sur-Ciel : la citée tarnaise fête les 50 ans des premiers pas sur la lune

Cordes-sur-Ciel, France

Huit ans déjà que Cordes-sur-Ciel a rendez-vous chaque été avec le ciel et ses étoiles. Cette année encore, le Cnes (centre national d'études spatiales) et la municipalité propose une manifestation grand public tourné vers l'espace. Et cette année, évidemment, la lune est à l'honneur à l'occasion du 50eme anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la lune le 21 juillet 1969.

La thématique de la 8eme édition : "La Lune, porte ouverte sur l'univers ", un nouveau pas sur la Lune pour préparer un grand bond vers Mars. Les plus petits vont faire quelques expériences, un selfie en tenue de spationaute et ramener un faux souvenir de la lune. Les plus grands vont eux réfléchir à tous ce qu'ont permis les premiers pas sur la lune il y a 50 ans détaille Eric Fayolle, de la communication du CNES. "A quoi ça sert, qu’est que ces premiers pas sur la lune nous ont apporté ?" Pour répondre à cette vaste question, une conférence aura lieu le 19 juillet avec Jacques Arnould ,expert éthique au CNES, Michel Viso, responsable de l’exobiologie et de la protection planétaire au CNES et le patron du CNES Jean-Yves Le Gall.

"Sonate au clair de lune"

Et puis il y aura la lune vu par les artistes avec l'ouverture du festival Musique sur Ciel coordonné par Sylvie Gerin avec évidemment la sonate au Clair de Lune de Beethoven donné par Celia Oneto-Bensaid le 19 juillet en ouverture.

Une manifestation évidemment lancée par le maire de Cordes, ancien ministre de l'espace. Paul Quilles a rencontré à ce moment-là (entre 1988 et 1991) Buzz Aldrin, qui faisait partie de la mission Apollon 11 avec Neil Armstrong. "Il a été obligé de nous raconter ce qu’il a sans doute raconté 10.000 fois. Son arrivée. Et surtout l’incident parce qu’il n’était pas sur de revenir. Il y avait sa femme qui n’arrêtait pas de dire « Mon dieu, je ne t’aurais pas connu. ». C’était très émouvant de rencontré l’homme qui a marché sur la lune."

