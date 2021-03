Corinne Masiero nue aux César : le député LR de Vaucluse Julien Aubert dénonce l'actrice à la justice

Dix élus du groupe politique de droite "Oser la France", le député LR du Vaucluse Julien Aubert en tête, ont adressé ce mardi une lettre au procureur de la République de Paris pour signaler le passage de la comédienne Corinne Masiero dans la cérémonie des César, durant laquelle l'actrice s'était entièrement dénudée sur scène pour dénoncer la fermeture des lieux de culture, selon un communiqué publié sur Twitter.

Les élus dénoncent l'exhibition sexuelle de la comédienne

Les dix élus considèrent que l'actrice a imposé sa nudité "au public physiquement présent dans la salle de spectacle et, d'autre part, aux téléspectateurs de l'émission" et ajoutent que "au-delà des considérations artistiques ou politiques, les parlementaires rappellent qu'il existe certaines dispositions du Code pénal, notamment s'agissant de l'exhibition sexuelle imposée à la vue de tous." Dans leur courrier, les cosignataires précisent que l'exhibition sexuelle est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

"Il est vrai que la liberté d'expression autorise une certaine forme d'expression corporelle dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche de contestation politique. Pourtant, la liberté d'expression ne saurait tout justifier", terminent les élus. Parmi les dix signataires, en plus de Julien Aubert, on retrouve l'ancien sénateur LR de Vaucluse, Alain Dufaut.