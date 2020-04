Cornonavirus et confinement : l'édition 2020 de Jazz à Vienne est annulée

Comme les Eurockéennes, Avignon, Beauregard, Solidays, Lollapalooza ou Hellfest, c'est au tour de Jazz à Vienne d'annoncer mardi une annulation de l'édition 2020, qui devait se tenir du samedi 25 juin au lundi 11 juillet. Les organisateurs "reportent" donc la 40e édition à l'été 2021. C'est la conséquence direct du report du confinement au 11 mai et surtout l'impossibilité de tenir des événements et rassemblements avant la mi-juillet comme l'a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, dans son allocution lundi 13 avril.

"Malheureusement, c’est avec beaucoup d’émotion mais avec conscience et responsabilité que nous vous informons du report à l’été 2021 de notre 40e édition (...)", expliquent les équipes de Jazz à Vienne dans un communiqué. "Notre priorité reste la santé et la sécurité de nos festivaliers, artistes et équipes. En conséquence, nous sommes solidaires des mesures prises par les autorités publiques qui apparaissent comme les plus raisonnables et les plus protectrices pour tout un chacun et tenons à saluer à nouveau toutes les structures et personnes qui luttent au quotidien contre la propagation du Covid-19."

Comment se relever ?

Partpout en France, c'est tout le secteur culturel qui va s'en trouver bouleversé. Les annulations de festivals, concerts, représentations, se multiplient. Lundi soir, Franck Riester, ministre de la Culture, a reconnu que "pour le monde de la culture, les mois qui viennent seront difficiles. La mobilisation du ministère de la Culture ne faiblira pas. Nous serons aux côtés de tous les acteurs culturels et mettrons en place un plan spécifique annoncé par Emmanuel Macron."

Les organisateurs de Jazz à Vienne expliquent : "Le report de cette 40e édition met en grande difficulté tous les acteurs liés à cette formidable aventure humaine qu’est le festival Jazz à Vienne : plus de 1000 artistes et des centaines de prestataires, fournisseurs, intermittents, saisonniers… Au total, ce sont plus de 400 personnes qui travaillent chaque jour pendant la quinzaine du festival pour son bon déroulement. (...) Cette 40e édition aura lieu en 2021, pour les 40 ans du festival et nos retrouvailles seront d’autant plus belles." Benjamin Tanguy, directeur, artistique de Jazz à Vienne sera l'invité de France Bleu Isère mardi afin d'évoquer cette annulation et l'avenir du festival.

La billetterie

Concernant les billets achetés, l'équipe du festival précise que "les différentes démarches à suivre pour les détenteurs de billets (Pass, Pack trio, Jazz ticket, billets individuels) seront communiquées très prochainement. Nous vous demandons un peu de patience et d’indulgence, les demandes seront traitées personnellement. En attendant plus de précisions, conservez bien vos billets."

Le communiqué des organisateurs de Jazz à Vienne

- - Jazz à Vienne

