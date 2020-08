"Corona Studio" : 50 films diffusés à Guéret pour la finale du concours, au jardin de la Sénatorerie à Guéret

La grande finale du "Corona Studio" a lieu ce mercredi 19 août, à 21h30 au jardin de la Sénatorerie, à Guéret. Début avril, en plein confinement, le Sénéchal a lancé un concours de films suédés, consistant à reproduire une scène de filme culte avec les moyens du bord. Une cinquantaine de courts métrages ont été envoyés. Tous seront diffusés en plein air à l'occasion de la finale.

C'est un jury professionnel, aidé par le public, qui devra départager les vidéos. Les meilleures seront ensuite récompensées de plusieurs prix : catégorie grand prix du jury pour le meilleur film, catégorie prix du jury pour le deuxième meilleur film, ou encore catégorie inventivité. Parmi les gains, d'un mois à un an de cinéma gratuit au Sénéchal, des livres et "quelques surprises" annonce le cinéma. L'entrée est gratuite et le public pourra se restaurer sur place.

Des participants très inspirés

Si certains ont choisi des films cultes, comme la séquence de La folie des grandeurs, d'autres ont choisi des productions plus récentes, avec une reprise du Seigneur des anneaux, transformé en "Seigneur du rouleau", rouleau de papier toilette, moquant la frénésie de certains vers ce produit au début du confinement.