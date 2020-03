Corona virus : La 21ème Gamers Assembly prévue en avril 2020 annulée à Poitiers

A Poitiers, la Gamers Assembly qui devait se tenir du 11 au 13 avril au Parc des expos est annulée par mesure de prévention contre le Corona virus. C'est la préfecture de la Vienne qui l'a annoncé aux responsables de Futurolan, l'association organisatrice en fin d'après-midi. Une décision qui fait suite à l'interdiction en France de tenir des rassemblements de plus de 1.000 personnes.

12.000 visiteurs l'an dernier

La Gamers assembly c'est la plus grande LAN party de France, un événement majeur de l'E-sport qui devait rassembler plus de 2.000 joueurs. Des fans de jeux vidéos venus de différents pays, censés s'affronter sur PC ou console, seuls ou en équipe. L'an dernier, l'événement a attiré 12.000 visiteurs sur les trois jours. La 21ème édition prévue en avril 2020 est donc annulée. Les organisateurs y consentent la mort dans l'âme. "Mais vu le contexte d'épidémie, on s'y attendait" explique Vincent Colas le président de Futurolan. Reste que cette décision a des conséquences.

Un budget conséquent

La Gamers Assembly c'est un budget de 900.000 euros tout de même si l'on compte les entrées des visiteurs, les partenariats, les subventions etc, etc. L'événement mobilise des salles grande capacité sur trois jours, sans compter les préparatifs : une semaine pour le montage et 3-4 jours pour le démontage. Outre les salles, il y a les locations de matériels, les connexions internet, les centaines de tables, la scène, des intervenants à faire venir pour pour le Off dans des salles de conférences ou dans les rues de la ville, l'affichage, l'impression des affiches et la publicité.

De nombreux déçus

A ce jour, il y avait déjà 2.100 joueurs inscrits venus de différents pays comme la Grande-Bretagne ou la Suède par exemple. Les 400 bénévoles, eux, avaient déjà réservés leurs moyens de transports, leur hôtels. Bref déjà beaucoup de frais engagés autour de cet événement-passion.

Un événement de moindre ampleur en remplacement ?

Pour les bénévoles, les joueurs et les fans, l'équipe organisatrice et ses partenaires, réfléchissent à créer un événement de moindre ampleur dans les prochains mois pour remplacer a minima l'événement annulé. Une rencontre d'e-sport permettant aux joueurs de s'affronter lors de compétitions. Encore faut-il trouver une salle et des dates de disponibles. Il faut minimum deux jours de disponibles pour les compétitions. Sans compter l'installation et le démontage a posteriori.