Coronavirus : Antoine Linguinou, comédien et metteur en scène à Joigny dans l'Yonne

Spectacles interrompus ou annulés, c'est une des conséquences de la crise du coronavirus. Comédiens, musiciens et techniciens sont à l'arrêt et très inquiets concernant l'avenir de leur statut. Nous avons interrogé Antoine Linguinou, comédien et metteur en scène à Joigny dans l'Yonne.

Antoine Linguinou, Emmanuel Macron a promis des décisions mercredi pour venir en aide au monde de la culture. Qu'attendez vous de ces annonces?

Pour les intermittents du spectacle, il y a une annonce particulièrement attendue. Celle de prolonger leur droit à l'assurance chômage d'un an, en plus de la période de confinement. Parce que pour le moment on est tous dans l'incertitude totale. Le risque aujourd’hui, c'est de perdre le statut d'intermittent. On a besoin de faire 507 heures sur 12 mois, ce qui cette année sera bien sur impossible à obtenir.

Aujourd'hui c'est quoi votre situation ?

Tous les spectacles que j'avais en mai et en juin sont annulés, ceux de l'été aussi. Pour l'instant je suis couvert par un faible revenu de chômage jusqu'au mois de septembre. Après, ça ne peut être renouvelé que si je travaille, ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs semaines. Et pour combien de temps encore, je n'en sais rien.

Pour cette année 2020, vous espérez une reprise de vos spectacles ?

Ce que je sais, c'est que le spectacle que j'avais de prévu en octobre a déjà été repoussé. Tout simplement parce que ceux qui devaient avoir lieu en mars, par exemple, sont reprogrammés, et vont prendre la place du mien. De toute façon, comme la majorité des intermittents travaillent essentiellement l'été, avec les festivals notamment, on ne pourra jamais rattraper ce que nous avons perdu. L'année est fichue.

Vous faites parti aussi de la coordination nationale des intermittents et des précaires qui concernent les saisonniers dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. Dans ces secteurs aussi c'est très tendu ?

Oui j'ai d'ailleurs participé à une réunion la semaine dernière . Dans l’hôtellerie par exemple , ils ont besoin de faire 900 heures à l'année. La restauration , le tourisme, l'animation, les travailleurs sociaux qui sont vacataires aussi, ce sont des secteurs qui sont très mal indemnisés et qui aujourd'hui, sont dans une situation extrêmement difficile, car ils sont en train de perdre leur droit au chômage complètement. Si rien n'est fait, ce sont des gens qui vont se retrouver au RSA (revenu de solidarité active). On parle de deux millions et demi de personnes.