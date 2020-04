Coronavirus : des musiciens s'invitent sous les fenêtres des personnes âgées dans le Doubs

Quand la musique s’invite sous les fenêtres des personnes âgées dans le Doubs. Plusieurs musiciens solistes de l’orchestre Victor Hugo et du conservatoire régional de Franche Comté ont accepté de venir jouer sous les fenêtres des locataires des résidences automonie, à la demande des CCAS (Centre communal d'action sociale).

De la musique contre l'isolement

En cette période de confinement, les personnes âgées isolées dans leurs chambres sont plus vulnérables socialement et physiquement. Elles sont privées de leurs activités habituelles organisées chaque jour en temps normal et supprimées depuis le début du confinement. Ces interventions musicales ont été imaginées pour les sortir de leur ennui et de cet isolement souvent difficile à vivre.

Le musicien professionnel joue seul, dehors, pendant une vingtaine de minutes. Les résidents et le personnel de l'établissement savourent le moment depuis leurs fenêtres ou balcons.

On a à cœur de jouer, et d'apporter du bonheur ! Mathieu Angouenot, corniste

Ce vendredi après-midi la violoniste Szuhwa WU est venue jouer devant la résidence des Lilas , Ce vendredi toujours, les pensionnaires de la Résidence des cèdres ont eu droit à un mini concert de viole de gambe grâce à Myriam Rignol. A la résidence des Hortensias, c’est le contrebassiste Pierre Hartmann qui a joué de son instrument. Lundi 13 avril Fabrice Ferez et son hautbois seront à la résidence autonomie Marulaz et mercredi 15 avril Thomas Nicol et Léa Gilet offriront un duo violoncelle et guitare à la résidence Henri Huot.