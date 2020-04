Coronavirus à Bordeaux : les librairies toujours au ralenti

"La librairie et notre service de livraison sont actuellement fermés mais restons connectés !" Le bandeau est affiché sur le site internet de la librairie Mollat suivi du hashtag #Mollatchezvous.

La plus grande librairie indépendante de France a décidé, suite à l'arrêt de l'activité de son prestataire de livraison, de stopper toutes ses ventes. Seuls des livres numériques sont disponibles. Et elle renvoie ses clients sur ses réseaux sociaux où elle propose des coups de cœur, des interviews d'auteurs et des jeux.

Un drive à la librairie Pégase

La Machine à lire, place du Parlement, est elle aussi à l'arrêt. Sur sa page Facebook, elle propose à ses clients de passer leurs commandes ou d'acheter des bons. A retirer ou utiliser lors de la réouverture.

Rideau baissé également pour La Zone du dehors, cours Victor Hugo, qui a lancé une Pandémie Box où vous pouvez acheter du crédit livre à utiliser une fois que la librairie pourra accueillir des clients.

Un peu plus loin, le Quai des livres annonce lui la suspension de toute activité n'ayant "pas les moyens de gérer les commandes et l'expédition".

Au rayon des exceptions, la librairie Pégase vient d'ouvrir un drive. Vous commandez en ligne et venez retirer vos achats rue Toulouse Lautrec sans pouvoir toutefois entrer dans le magasin. Service qui fonctionnera de 14h à 17h les 29 et 30 avril ainsi que les 6 et 7 mai.

Pour les amateurs d'ouvrages en anglais, Bradley's Bookshop propose de commander sur internet et de vous livrer en précisant qu'il faudra être patient quant aux délais.

La situation est semblablement la même dans les principales villes de la Gironde où certaines librairies ont réussi à mettre en place un système de drive ou d'envoi postal. Parmi elles, l'Antre Guillemets à Langon, la librairie Madison à Libourne ou Le jardin des lettres à Andernos.