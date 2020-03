Coronavirus : à Pau, le Méliès va proposer du "cinéma confiné"

En cette période de confinement, le cinéma Le Méliès de Pau, va proposer des séances tout en restant confiné. Le principe : une programmation à heure fixe avec un billet à 5 euros. Avant-première dès ce lundi soir à 20h15 pour le film "Les Grands Voisins, la citée rêvée", suivi d'un débat avec son réalisateur Bastien Simon.

Bénéfique pour les spectateurs... et les cinémas

"C'est vraiment le principe de la séance de cinéma pour laquelle on paye sa place, ça commence à une heure précise et il n'y a pas de pause pub ou de pause pipi, on va jusqu'au bout installé dans son canapé", se réjouit Philippe Coquillaud-Coudreau, le directeur du Méliès. Puisqu'il s'agit d'une "vraie" séance organisée par le cinéma palois, un système de géolocalisation permettra seulement aux personnes habitant dans un périmètre de 10 kilomètres autour de Pau de se connecter.

Une séance de "cinéma confiné" expliquée par Philippe Coquillaud-Coudreau, le directeur du Méliès Copier

Évidemment la période actuelle pose des questions économiques à des établissements comme le Méliès : "La situation est très étrange, il faut évidemment se serrer les coudes, ça pourrait devenir compliqué pour nous si cette période se prolongeait beaucoup, j'espère qu'on pourra reprendre une activité normale à la fin du mois d'avril", explique aussi Philippe Coquillaud-Coudreau, qui compte aussi sur les aides de l'État et du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC). Concernant la diffusion du film-documentaire "Les Grands Voisins, la citée rêvée", plusieurs séances seront ensuite programmées vendredi 3 (18h15), samedi 4 (20h15) et dimanche 5 avril (15 heures).

Toutes les informations complémentaires sont à retrouver sur le site Internet du Méliès.