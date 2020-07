Coronavirus : à quoi va ressembler la finale de la Coupe de France de foot ?

C'est le premier match de compétition officielle à accueillir du public depuis le confinement. La finale de la Coupe de France a lieu ce vendredi soir au Stade de France. Mais le match se tiendra devant seulement 3 500 spectateurs et avec un protocole sanitaire strict.

Jauge limitée pour les supporters

C'est devant un public clairsemé que vont s'affronter le PSG et l'ASSE. Il faut en effet respecter la jauge de 5 000 personnes maximum en vigueur. Sauf qu'il faut tenir compte des équipes, de leur staff et du personnel du stade. Résultat : seuls 3 500 billets sont en vente pour les tribunes au lieu des 81 000 places disponibles du Stade de France.

Un chiffre trop faible selon les ultras des deux clubs qui ont décidé de boycotter le match pour ne pas avoir à choisir parmi leurs supporters. Les virages seront donc fermés et le public sera cantonné au premier anneau, au bas de chaque tribune centrale, près de la pelouse. Le club de Saint-Etienne a même décidé de ne pas vendre de billet grand public pour la rencontre afin de respecter la position de ses ultras.

Masques, gel et gestes barrières

Le port du masque sera obligatoire pour "toutes les personnes, tout le temps", précise une source proche de la Fédération Française de Football à l'AFP.

Des bornes de gel hydroalcoolique seront disposées dans l'enceinte. La distanciation sociale sera également respectée dans les gradins avec des places vacantes entre les différents groupes de personnes.

Enfin, un parcours fléché et des barrières seront présents dans tout le stade pour éviter au maximum que les supporters ne se croisent.

Pas de tribune présidentielle pour le vainqueur

Le coronavirus va aussi chambouler les traditions pour le vainqueur du match. L'équipe gagnante ne montera pas à la tribune présidentielle pour se voir remettre la coupe. Un podium sera installé directement sur la pelouse.

La coupe, elle, sera sur une stèle et ne sera pas remise par le président de la République comme c'est l'usage. Le capitaine de l'équipe victorieuse la prendra seul, en présence tout de même d'Emmanuel Macron et de Noël Le Graët. Personne d'autre que lui et son équipe ne sera habilité à toucher le trophée. Même chose pour les médailles remises aux deux équipes et aux arbitres : elles seront posées sur un plateau.