Coronavirus : à Saint-Brieuc, le festival Art Rock n'aura pas lieu cette année

Cette annonce du président de la République était attendue par l'équipe du festival Art Rock à Saint-Brieuc. "Cette décision va nous permettre de protéger, un peu, notre association", reconnait Carol Meyer, la directrice du festival.

En 37 ans, c'est la première fois que le festival est annulé.

Du jour au lendemain, tout s'écroule, mais il faut être réaliste, tout le monde est touché très durement par cette crise. On ne sera pas les plus à plaindre. Je pense aux prestataires, aux indépendants, aux intermittents du spectacle. Carol Meyer, directrice d'Art Rock.

_"_Nous avons des milliers de billets à rembourser, il va falloir faire les comptes, discuter avec les acteurs de l'événementiel avec qui nous avions signé des contrats", précise Carol Meyer.

Art Rock ,c'est 1,6 millions d'euros de retombées économiques dans le centre-ville de Saint-Brieuc. "On a aussi une pensée pour les hôtels, les bars, les restaurants qui vivent une période difficile et pour lesquels l'annulation d'Art Rock sera un autre coup dur".

"Ce qui m'inquiète le plus, finalement, c'est pour l'année prochaine", poursuit Carol Meyer. "Nous savons que beaucoup de nos mécènes sont et seront en difficulté. Or, le budget du festival, c'est 35 % de partenariats privés".

"C'est un moment difficile mais le festival a 37 ans, ça mettra sûrement quelques années mais on s'en remettra", conclut la directrice.