Coronavirus : à Tarbes, tous les événements de l'été sont annulés

Le Président de la République a annoncé lors de son intervention le lundi 13 avril, que les grandes manifestations, rassemblements, festivals, ne pourront pas se tenir au moins jusqu’à la mi-juillet. La ville de Tarbes a ainsi annoncé l'annulation des animations et festivals de l'été : Tarba en Canta, les Fêtes de Tarbes, la Fête de la Musique, les bals et feu d’artifice du 14 juillet, Equestria, Tarbes en Tango et les podiums de l’été, n'auront pas lieu.

Le maire de Tarbes précise que ces événements "se préparent longtemps à l’avance". Il n’est pas possible notamment pour Equestria et Tarbes En Tango d’attendre le 16 juillet pour savoir si nous pourrons les organiser."

Gérard Trémèges ajoute "Nous savons que cette décision est une perte économique pour nos prestataires, les artistes, les techniciens, les intermittents du spectacle, les hôteliers, les restaurateurs, les commerces, tout le tissu local, ceux qui travaillent à nos côtés"

C’est un véritable arrache cœur pour toutes nos équipes

Ces grands événement demandent des mois de travail mais "La santé de chacun de nous n’a pas de prix. Nous sommes tristes mais responsables".

Ces annulations sont une déception pour le public, les bénévoles et les partenaires qui soutiennent ces animations et festivals. Cependant, si une opportunité se présentait de pouvoir organiser dans de bonnes conditions une petite manifestation ponctuelle, un concert ... la ville de Tarbes se tiendrait prête.