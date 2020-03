Coronavirus à Tours : aucun spectacle ni congrès annulé pour le moment, assure le patron de Tours Evènements

La situation évolue heure par heure sur le front du coronavirus. Les consignes changent en permanence. Au niveau des manifestations, tout rassemblement de plus de 5000 personnes est pour l'instant annulé, mais qu'en sera-t-il à l'avenir ? La situation est particulièrement difficile à gérer pour le patron de Tours Evènements.

Les spectacles au Vinci, ainsi que les congrès, ne sont pas remis en cause

Christophe Caillaud-Joos gère le Palais des congrès Vinci et le Parc des Expos de Rochepinard. Lui compte ainsi reporter l'un des événements prévu au Parc des Expos à la fin du mois, à savoir le salon Tendances Créatives qui rassemble habituellement 12 000 personnes en trois jours. Sa date pourrait être repoussée à mai prochain. En revanche, les spectacles au Vinci, ainsi que les congrès, ne sont pas remis en cause. Dans ces deux cas, la jauge ne dépasse jamais les 2000 personnes. Quant à la Foire de Tours prévue au Parc des Expos dans deux mois, et qui draine chaque année plus de 30 000 personnes par jour, aucune décision n'est bien sûr prise pour le moment.

"C'est une crise qui est compliqué à gérer", admet Christophe Caillaud-Joos. "Je suis en contact avec l'ensemble de mes homologues au niveau national. Nous on se pose beaucoup de questions. Pourquoi on ferme à plus de 5000 personnes, et on laisse à 4500 ? Nous on est partisans d'être positifs. _On est dans le même contexte que dans la gestion d'une grippe ou d'une gastro_. Nous recommandons donc à l'ensemble de nos visiteurs, de nos spectateurs, des règles de bon sens, se laver les mains, etc, ni plus ni moins". Des gels hydro-alcooliques sont ainsi mis en place au Vinci, à disposition des spectateurs qui le souhaiteraient.

Par ailleurs, Tours Evènements estime à près de 80 000 euros les pertes liées à la limitation de la jauge lors du dernier Japan Tours Festival. Un manque à gagner que l'on va pouvoir absorber, dit son directeur général, mais il ne faudrait quand même pas que ça se reproduise trop selon lui.