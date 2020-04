La décision a été prise au lendemain du discours d'Emmanuel Macron interdisant la tenue des festivals jusu'à la mi juillet. Les fêtes historiques de Vannes des 13 et 14 juillet 2020 sont annulées. Elles attirent chaque année, près de 100.000 spectateurs dans les rues de la ville.

Coronavirus : à Vannes, les fêtes historiques des 13 et 14 juillet sont annulées

Le maire de Vannes, David Robo annonce officiellement ce mardi 14 avril, l'annulation des fêtes historiques qui devaient avoir lieu les 13 et 14 juillet prochain. La décision fait suite aux annonces d'Emmanuel Macron, interdisant les festivals jusqu'à la mi juillet, en raison de l'épidémie de coronavirus. Les fêtes historiques attirent chaque année des dizaines de milliers de spectateurs dans les rues de Vannes, pour admirer les costumes des festivaliers, les animations, mais aussi les feux d'artifices tirés chaque soir. "On s'attendait à cette décision. Je suis un peu triste pour les figurants qui se préparaient à cette fête" explique Jean Philippe Breton, l'organisateur. Il a déjà informé les 300 bénévoles inscrits, mais aussi les 33 troupes d'artistes retenues pour cette 35ème édition, et notamment les troupes étrangères qui devaient venir d'Espagne, de Belgique ou d'Italie.

Rendez-vous en 2021

La Ville de Vannes remercie l’ensemble des bénévoles, figurants, groupes, et son directeur artistique Jean-Philippe Breton mobilisés depuis le début de l’année pour la préparation de cette 35e édition. Les organisateurs et la ville de Vannes donnent rendez-vous à tous à l'été 2021.