Coronavirus : à Voiron, la foire de la Saint-Martin, même en version réduite, est finalement annulée

Les 10 et 11 novembre, Voiron et le pays voironnais vivent au rythme de la foire de la Saint-Martin. Le rendez-vous existe depuis plus de 600 ans. Mais en 2020, le coronavirus aura raison de l'événement.