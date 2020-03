Coronavirus : annulations en série à Bordeaux

Avec l'interdiction désormais en vigueur des rassemblements de plus de 1000 personnes, beaucoup d'événements qui étaient prévus à Bordeaux sont reportés ou annulés. Les salles de spectacles sont les plus touchées.

Pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits

De nombreux salons professionnels, concerts et autres rassemblements culturels ou festifs qui étaient prévus à Bordeaux ces prochaines semaines sont obligés de reporter leur date, voire même de les annuler. La campagne électorale bordelaise elle aussi se retrouve perturbée.

Les salles de spectacles les plus touchées

L'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes en milieu confiné concerne évidemment en premier lieu les salles de spectacles.

L'Arkea Arena de Floirac est la plus touchée par cette décision du gouvernement puisque la plupart des gros concerts prévus ces prochaines semaines sont annulés ou reportés. Ainsi: report confirmé pour Christophe Maé ( du 20 mars au 26 octobre), Gims (du 26 mars au 3 juin), Dadju (du 18 mars au 16 octobre), de M (du 8 mai au 18 septembre), de Jean-Louis Aubert (du 8 avril au 22 octobre). A noter que les deux représentations de "Âge tendre" qui étaient prévues le 13 mars sont elles annulées, mais en raison du manque de réservations.

Le Pin Galant de Mérignac ( 1400 spectateurs) a lui décidé de maintenir sa programmation. Pour les spectacles qui étaient complets, et donc au dessus des 1000 personnes, les invitations vont être supprimées, et si nécessaire, les derniers clients ayant effectué leur réservation seront remboursés.

A noter que la production de Rock the Ballet, qui devait avoir lieu jeudi soir, annule le spectacle qui était complet.

L'opéra de Bordeaux n'est pas directement concerné pour le Grand Théâtre qui possède une capacité d'accueil de 800 places. Mais certains artistes internationaux ont d'ores et déjà décidé d'annuler leur venue en France par peur d'être placés en quarantaine et de ne pas être en mesure de poursuivre leur tournée. A l'Auditorium en revanche, plusieurs spectacles étaient déjà complets à 1400 spectateurs. Là aussi les invitations seront supprimées. "Et beaucoup de spectateurs annulent d'eux mêmes leur venue sur Bordeaux, donc nous pensons que nous n'aurons pas besoin d'annuler des réservations" affirme la responsable de la communication.

Le Théâtre Fémina (1100 places): les ventes de billets sont désormais bloquées à 1000 places.

Le Rocher de Palmer: les concerts d’IAM (22 mars), Caravan Palace (28 mars) et Chinese Man (10 avril) au Rocher de Palmer risquent fort d’être reportés . Tous les autres événements sont maintenus avec une jauge limitée à moins de 1000 spectateurs.

Enfin la discothèque La Plage, sur les quais de Bordeaux, qui accueille tous les weekend jusqu'à 2 000 personnes, ne ferme pas ses portes, mais a rendu ses 2 salles indépendantes, de manière à ne pas atteindre la jauge des 1000 personnes. Le Festi Night, qui devait avoir lieu au mois d'avril est par ailleurs reporté.

Plusieurs salons annulés ou reportés

Les salons professionnels qui devaient se tenir à Bordeaux dans les prochains jours sont eux aussi touchés de plein fouet. A commencer par le salon des Vignerons Indépendants, ou 30 000 visiteurs et 350 exposants venus de toute la France étaient attendus au Parc des Expositions le weekend prochain. Il est reporté au 19,20 et 21 juin. Un coup dur pour les viticulteurs après le report de Prowein à Dusseldorf la semaine dernière.

Le salon de de l'apprentissage et des métiers, qui devait se tenir au Hangar 14 le 13 mars est lui aussi reporté, de même que le salon du Jardin, qui devait acccueillir 10 000 visiteurs au Parc des Expos du 20 au 22 mars prochain.

La campagne électorale perturbée

Enfin la campagne électorale bordelaise est elle aussi perturbée. Nicolas Florian a décidé d'annuler son dernier gros meeting de campagne, qui devait avoir lieu jeudi soir à 19h Halle des Chartons. Son challenger Pierre Hurmic a lui en revanche décidé de maintenir son dernier meeting dans cette même halle mardi soir.