Coronavirus : après le In, le Festival Off d'Avignon annulé à son tour

On s'attendait à cette nouvelle depuis les annonces d'Emmanuel Macron lundi. Les organisateurs du Festival Off d'Avignon annoncent ce jeudi l'annulation de l'édition 2020 qui devait se tenir du 3 au 26 juillet prochain. Quelque 1.500 spectacles étaient programmés.

Après le In, c'est au tour du Festival Off d'Avignon d'être annulé avec ses 1500 spectacles programmés

Les organisateurs du Festival Off d'Avignon annoncent ce mercredi l'annulation de l'édition 2020 qui devait se tenir du 3 au 26 juillet prochain. L'association Avignon Festival & Compagnies (AF&C) a pris la décision à l'issue d'un conseil d'administration mercredi. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé que "les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à la mi-juillet". Le In avait été annulé dans la foulée.

Cette annonce et la situation d'incertitude qui entourent cette crise "rendent impossible la tenue du Festival Off d'Avignon", écrivent ses organisateurs dans un communiqué. Il faut dire que ce mastodonte populaire propose chaque année 1.500 spectacles sur 200 scènes. AF&C est consciente des répercussions économiques que cette décision va avoir sur l'ensemble des acteurs de ce rendez-vous et rappelle que c'est un festival de création qui a "un impact extrêmement important pour toute la filière du spectacle vivant".

Plus de 100 millions d'euros de retombées pour le In et le Off

En gros, les deux festivals, In et Off, affichent comme l'an dernier en termes de retombées économiques des montants de 25 millions d'euros pour le In et 80 millions pour le Off sur le territoire du Grand Avignon.

Avignon Festival et Compagnies annonce travailler déjà avec l'État et les collectivités pour mettre en place un fonds d'urgence.

L'association explique qu'elle devrait créer dans les jours qui viennent une cellule d'accompagnement pour ses adhérents. Elle apportera son soutien "aux auteurs, metteurs en scène, interprètes, équipes des théâtres et de manière générale à l'ensemble des professionnels touchés par cette annulation".